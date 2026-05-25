Crystal Palace F.C. - Rayo Vallecano w finale Ligi Konferencji UEFA. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: środa, 27 maja 2026 godz. 21:00
Już w najbliższą środę na Red Bull Arena w Lipsku dojdzie do historycznego starcia, w którym Crystal Palace zmierzy się z Rayo Vallecano w wielkim finale Ligi Konferencji. Dla obu tych klubów jest to absolutny debiut na tak zaawansowanym etapie europejskich pucharów, co gwarantuje ogromne emocje i walkę o każdy metr boiska. Angielski zespół pod wodzą Olivera Glasnera spróbuje przypieczętować swój świetny międzynarodowy sezon, podczas gdy nieprzewidywalna ekipa z Hiszpanii postara się pokrzyżować plany ekipie z Anglii. Ten prestiżowy mecz rozstrzygnie, do kogo powędruje upragnione trofeum i przepustka do wyższych rozgrywek w kolejnym roku.