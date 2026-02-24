ACF Fiorentina - Jagiellonia Białystok w rewanżowym starciu 1/16 Ligi Konferencji. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 26 lutego 2026 godz. 18:45
Rewanżowe starcie ACF Fiorentina - Jagiellonia Białystok w 1/16 finału Ligi Konferencji UEFA zaplanowano na 26 lutego 2026 we Florencji. Po pewnym zwycięstwie „Violi” 3:0 w pierwszym spotkaniu nad podlaskim zespołem, gospodarze są faworytami i mają awans w zasięgu ręki. Jagiellonia musi odrobić znaczną stratę, pokazując ofensywną determinację przeciwko doświadczonym rywalom z Serie A, którzy przed własną publicznością będą chcieli kontrolować tempo i „dowieźć” przewagę do końca rywalizacji. Czy Jagiellonia zdoła odmienić losy dwumeczu? Zapraszamy na relację na żywo.