Zwrot akcji w dwumeczu Benfiki, ale co zrobił Kamiński. Show napastnika

Przed tygodniem zespół z Sankt Gallen dość mocno zaskoczył, pokonując Benficę 2:1 w pierwszym spotkaniu 2. rundy eliminacji Ligi Europy. Lizbończycy na inaugurację swojej kwalifikacyjnej drogi zostali więc zaskoczeni, a przecież żeby awansować do LE potrzebują trzech zwycięskich dwumeczów, a w gorszym przypadku do wejścia do Conference League dwóch.

Teraz kibice mogą być spokojniejsi. Podopieczni Marco Silvy rozbili w rewanżu przyjezdnych aż 5:0. Swoje show urządził Vangelis Pavlidis. Grek w 11. minucie wyrównał stan 180-minutowej rywalizacji na 2:2, ale nie zamierzał się zatrzymywać. W pierwszym kwadransie drugiej połowy wyprowadził "Orły" na prowadzenie w dwumeczu.

Benfica - St. Gallen 5:0. Pokaz siły piłkarzy z Lizbony. Nie zostawili wątpliwości

Asystę przy tym trafieniu zanotował świeżo upieczony nabytek Jakub Kamiński. Antonio Silva z prawej strony defensywy poszukał podaniem Polaka, ten inteligentnie przepuścił piłkę do Pavlidisa i zaraz potem otrzymał od niego zagranie. Podciągnął akcję na 18. metr i oddał futbolówkę temu napastnikowi. Ten miał trochę wolnego miejsca, przyjął prawą nogą i idealnie uderzył prawą.

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Gospodarze nie zamierzali odpuszczać, tym bardziej że rywale "strzelili" sobie w stopę czerwoną kartką Jozo Stanicia w 57. minucie. Po paru chwilach Pavlidis miał już na koncie hat-tricka, a w 74. minucie dołożył z rzutu karnego czwartą bramkę. Zaraz po "jedenastce" Kamiński został zmieniony. Wynik meczu na 5:0 ustalił za chwilę kolejny z nowych zawodników - Clement Lenglet. W całościowym rozrachunku dwumeczu było więc 6:2.

Benfica zacznie zmagania ligowe już w przyszły weekend - w sobotę 8 sierpnia o 21:30 u siebie przyjmie beniaminka - Academico Viseu. Ekipa z Kamińskim w kadrze spróbuje odbić tytuł mistrzowski z rąk FC Porto, w którym występują Oskar Pietuszewski, Jakub Kiwior i Jan Bednarek. Zagrają przeciwko sobie 19 września na Estadio do Dragao i 28 lutego na da Luz.

Jakub Kamiński Emilia Krawczyk/REPORTER Reporter

Estadio da Luz, czyli obiekt Benfiki Lizbona AFP

Jakub Kamiński w reprezentacji Polski Foto Olimpik AFP





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