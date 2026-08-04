Sezon 2026/2027 miał przynieść polskim kibicom to, na co od lat tak bardzo czekają - występy rodzimej drużyny w fazie zasadniczej Ligi Mistrzów. Najbliżej spełnienia tego marzenia był Lech Poznań, który w eliminacjach trafił na Aarhus GF. W pierwszym meczu mistrzowie Polski pokazali klasę, przywożąc do kraju sowitą zaliczkę bramkową. Ta została jednak roztrwoniona na stadionie przy ul. Bułgarskiej. Ostatecznie Lech w kompromitujących okolicznościach pożegnał się z walką o awans do europejskiej elity.

Podobny los spotkał także piłkarzy Górnika Zabrze. Ci mieli znacznie mniej szczęścia, bowiem trafili na Fenerbahce. Mimo klasy rywala, Zabrzanie pożegnali się z walką o LM z honorem.

To oznacza, że "sufitem" polskich ekip będzie walka o awans do fazy zasadniczej Ligi Europy. O ten zaszczyt powalczą: Lech Poznań, Górnik Zabrze oraz Jagiellonia Białystok. Z kolei Raków Częstochowa i GKS Katowice będą toczyć batalie o grę w Lidze Europy. W poniedziałek wspomniane kluby poznały swoją drogę w nadchodzących meczach eliminacyjnych. Niektóre z nich czeka piekielnie ciężka przeprawa.

Wieszczą czarny scenariusz w walce o wymarzony scenariusz. Tylko 16 procent szans

Walka toczy się jednak na dwóch frontach. Poza awansem do europejskich rozgrywek, polskie ekipy biją się także o jak najlepszą lokatę w rankingu krajowym UEFA. To właśnie on decyduje bowiem o tym, które kraje uzyskują gwarantowane miejsce w rundzie zasadniczej LM, a które muszą walczyć o awans w rundach kwalifikacyjnych.

Wymarzonym scenariuszem dla Polski jest zajęcie 10. miejsca w wyżej opisanym zestawieniu. Lokata ta powoduje bowiem automatyczną kwalifikację do LM dla mistrza kraju. Dzięki temu można ominąć rundę eliminacyjną, która w ostatnich latach stała się prawdziwą piętą achillesową polskich ekip. Obecnie Polacy zajmują upragnioną 10. lokatę, wyprzedzając Czechy o 0.600 punktu rankingowego.

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Tuż po losowaniu dróg eliminacyjnych analityczny portal "Football Meets Data" postanowił wyliczyć procentowe szanse poszczególnych krajów na znalezienie się w topowej dziesiątce krajowego rankingu UEFA. Polska otrzymała od nich... raptem 16.2 procenta szans. Dużo więcej, bowiem 38.2 procenta, mają natomiast Czesi. Skąd bierze się taka dysproporcja?

Jedna z czeskich drużyn - Slavia Praga - ma zapewniony występ w fazie zasadniczej tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. To z miejsca daje naszym południowym sąsiadom dodatkowe punkty w wyżej wspomnianym rankingu. Co ważne, Czesi wciąż mają szansę na komplet drużyn w europejskich pucharach. Na awans do LM w dalszym ciągu liczy Sparta Praga, która zakwalifikowała się do III rundy eliminacyjnej. W kwalifikacjach do LE znajdują się natomiast Hradec Kralove oraz Viktoria Pilzno. O występ w LK walcz z kolei FK Jablonec. To wszystko sprawia, że Czesi potencjalnie mogą zgromadzić dużo więcej punktów w rankingu krajowym UEFA, niż Polska.

Jeszcze większe szanse na wyprzedzenie Polaków, zdaniem analityków portalu "Football Meets Data", mają Grecy. Ta nacja również posiada póki co komplet drużyn, walczących o występy w europejskich pucharach. Sytuacja jest więc dynamiczna, choć dla polskich ekip nie układa się póki co pomyślnie.

Z kim zmierzą się poszczególne drużyny?

Najbliższe europejskie starcia drużyn ze wspomnianych nacji wygląda następująco:

Polska:

Lech Poznań - Klaksvik (III runda kwalifikacji LE)

Jagiellonia Białystok - Rangers (III runda kwalifikacji LE)

Górnik Zabrze - Ferencvaros (III runda kwalifikacji LE)

Raków Częstochowa - Hammarby (III runda kwalifikacji LK)

GKS Katowice - Hapoel Tel Awiw (III runda kwalifikacji LK)

Czechy:

Sparta Praga - Olympique Lyon (III runda kwalifikacji LM)

Hradec Kralove - Besiktas (III runda kwalifikacji LE)

FK Jablonec - RFS (III runda kwalifikacji LK, potencjalny rywal Jagiellonii w przypadku spadku polskiej ekipy do eliminacji LK)

Grecja:

Olympiakos - NEC Nijmegan (III runda kwalifikacji LM)

PAOK - Anderlecht (III runda kwalifikacji LE)

Panathinaikos - CSKA Sofia (III runda kwalifikacji LK)

Pozostałe ekipy mają zapewnioną kwalifikację do fazy zasadniczej, lub biorą udział dopiero w IV rundzie kwalifikacyjnej.

Piłkarze Lecha Poznań PAWEL JASKOLKA East News

Górnik Zabrze - Fenerbahce Jarek Praszkiewicz PAP

Kadr z meczu GKS-u Katowice LUCYNA NENOW / POLSKA PRESS East News





Adrian Siemieniec: Awans do Ligi Europy jest moim marzeniem, bo pokazałby on nasz postęp Polsat Sport