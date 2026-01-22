Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ziółkowski pomógł w triumfie Romy. Dwa ciosy młodziana. Faza play-off o krok

Łukasz Żurek

Roma pokonała 2:0 VfB Stuttgart w 7. kolejce Ligi Europy. Bohaterem spotkania okazał się Niccolo Pisilli, autor obu goli. Jan Ziółkowski znalazł się w wyjściowej jedenastce rzymian i przebywał na murawie przez blisko godzinę. Przed przerwą zaliczył asystę drugiego stopnia przy pierwszej bramce. "Giallorossi" wskoczyli do czołowej ósemki i są blisko awansu do 1/8 finału.

Dwóch piłkarzy w bordowo-pomarańczowych koszulkach celebrujących gola, z wyrazem radości i szerokimi uśmiechami na twarzach, na tle ciemnego stadionu.
Niccolo Pisilli (z lewej) otworzył wynik spotkania krótko przed przerwą FILIPPO MONTEFORTEAFP

Polscy kibice czekali na ten mecz ciekawi kolejnego występu Jana Ziółkowskiego. Stoper Romy zaliczył wcześniej dwa występy w Lidze Europy. Na murawie przebywał jednak łącznie przez ledwie 40 minut.

W czwartkowy wieczór znalazł się w wyjściowej jedenastce. Z nadzieją, że tym razem rozegra całe spotkanie. Jak się miało okazać, i tym razem nie udało mu się dotrwać do końcowego gwizdka.

Jan Ziółkowski w podstawowym składzie Romy. Polak z asystą drugiego stopnia

Przed pierwszym gwizdkiem Roma zajmowała 10. lokatę w tabeli. Ekipa ze Stuttgartu plasowała się szczebel wyżej. Żadne z tych miejsc nie gwarantuje bezpośredniego awansu do 1/8 finału.

Stawka spotkania była zatem niebagatelna. Zwycięstwo nie tylko przybliżało perspektywę awansu, ale jednocześnie redukowało szansę bezpośredniego rywala na pomyślne zakończenie tej fazy rywalizacji.

Od pierwszych minut optyczną przewagę uzyskali rzymianie. Ale na jej udokumentowanie potrzebowali aż 40 minut. Wystarczył moment dekoncentracji w szeregach obronnych gości i zrobiło się 1:0.

W bramkowej akcji idealnie do prostopadłego podania wyszedł Niccolo Pisilli. Huknął z pola karnego, a piłka po rękach golkipera niemieckiej drużyny wpadła pod poprzeczkę. Reprezentant Włoch U-21 potrafi strzelać efektowne gole, co udowodnił... choćby w niedawnym starciu z polską młodzieżówką.

    Gol młodziana nie okazał się zapowiedzią kanonady. Długo wydawało się, że jego pierwsze trafienie rozstrzygnęło losy spotkania. Po zmianie stron o wiele skuteczniej poczynali sobie specjaliści od destrukcji w obu zespołach.

    Od 59. minuty nie brał już w tym udziału Ziółkowski. Zaliczył bardzo solidny występ w obronie. I zapisał na swoje konto asystę drugiego stopnia.

    Już w doliczonym czasie gry jeszcze raz dał o sobie znać Pisilli - podwyższył na 2:0, zasługując na miano niekwestionowanego bohatera wieczoru.

    Komplet punktów pozwolił "Giallorossim" wskoczyć na 6. lokatę w tabeli, ale awans do fazy pucharowej będą musieli przypieczętować dokładnie za tydzień w wyjazdowym starciu z Panathinaikosem Ateny.

    Liga Europy
    7 kolejka
    22.01.2026
    21:00
    Zakończony
    Niccolo Pisilli
    40' , 90+-3'
    AS Roma
    VfB Stuttgart
    AS Roma
    2 - 0
    VfB Stuttgart
    Posiadanie piłki
    47%
    53%
    Strzały
    12
    15
    Strzały celne
    4
    5
    Strzały niecelne
    6
    6
    Strzały zablokowane
    2
    4
    Ataki
    64
    69
    Jedenastu piłkarzy w bordowych strojach sportowych ustawionych na murawie stadionu, za nimi tłum kibiców z flagami klubowymi w tle.
    AS Roma gotowa do gry Claudio PasquaziAFP
    Piłkarz w bordowym stroju sportowym z żółtymi wstawkami, w trakcie wykonywania podania na boisku. W tle widoczna rozmyta publiczność stadionu oraz piłka u jego stóp.
    Jan Ziółkowski w trakcie meczu z VfB StuttgartDOMENICO CIPPITELLIAFP
    Piłkarz w białej koszulce z numerem 9 biegnie z piłką, mijając bramkarza drużyny przeciwnej w zielonym stroju, który rzuca się na murawę, próbując zatrzymać zawodnika. W tle widać trybuny pełne kibiców.
    Mile Svilar zachował czyste konto bramkowe, ale rywale potrafili zmusić go do wysiłku ETTORE FERRARIPAP
