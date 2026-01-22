Ziółkowski pomógł w triumfie Romy. Dwa ciosy młodziana. Faza play-off o krok

Polscy kibice czekali na ten mecz ciekawi kolejnego występu Jana Ziółkowskiego. Stoper Romy zaliczył wcześniej dwa występy w Lidze Europy. Na murawie przebywał jednak łącznie przez ledwie 40 minut.

W czwartkowy wieczór znalazł się w wyjściowej jedenastce. Z nadzieją, że tym razem rozegra całe spotkanie. Jak się miało okazać, i tym razem nie udało mu się dotrwać do końcowego gwizdka.

Jan Ziółkowski w podstawowym składzie Romy. Polak z asystą drugiego stopnia

Przed pierwszym gwizdkiem Roma zajmowała 10. lokatę w tabeli. Ekipa ze Stuttgartu plasowała się szczebel wyżej. Żadne z tych miejsc nie gwarantuje bezpośredniego awansu do 1/8 finału.

Stawka spotkania była zatem niebagatelna. Zwycięstwo nie tylko przybliżało perspektywę awansu, ale jednocześnie redukowało szansę bezpośredniego rywala na pomyślne zakończenie tej fazy rywalizacji.

Od pierwszych minut optyczną przewagę uzyskali rzymianie. Ale na jej udokumentowanie potrzebowali aż 40 minut. Wystarczył moment dekoncentracji w szeregach obronnych gości i zrobiło się 1:0.

W bramkowej akcji idealnie do prostopadłego podania wyszedł Niccolo Pisilli. Huknął z pola karnego, a piłka po rękach golkipera niemieckiej drużyny wpadła pod poprzeczkę. Reprezentant Włoch U-21 potrafi strzelać efektowne gole, co udowodnił... choćby w niedawnym starciu z polską młodzieżówką.

Gol młodziana nie okazał się zapowiedzią kanonady. Długo wydawało się, że jego pierwsze trafienie rozstrzygnęło losy spotkania. Po zmianie stron o wiele skuteczniej poczynali sobie specjaliści od destrukcji w obu zespołach.

Od 59. minuty nie brał już w tym udziału Ziółkowski. Zaliczył bardzo solidny występ w obronie. I zapisał na swoje konto asystę drugiego stopnia.

Już w doliczonym czasie gry jeszcze raz dał o sobie znać Pisilli - podwyższył na 2:0, zasługując na miano niekwestionowanego bohatera wieczoru.

Komplet punktów pozwolił "Giallorossim" wskoczyć na 6. lokatę w tabeli, ale awans do fazy pucharowej będą musieli przypieczętować dokładnie za tydzień w wyjazdowym starciu z Panathinaikosem Ateny.

Statystyki meczu AS Roma 2 - 0 VfB Stuttgart Posiadanie piłki 47% 53% Strzały 12 15 Strzały celne 4 5 Strzały niecelne 6 6 Strzały zablokowane 2 4 Ataki 64 69

AS Roma gotowa do gry Claudio Pasquazi AFP

Jan Ziółkowski w trakcie meczu z VfB Stuttgart DOMENICO CIPPITELLI AFP

Mile Svilar zachował czyste konto bramkowe, ale rywale potrafili zmusić go do wysiłku ETTORE FERRARI PAP

