Zaskoczyli wszystkich w europejskich pucharach. "Jesteśmy wdzięczni"

SC Braga i SC Freiburg to nie są tuzy europejskiego futbolu. Największym osiągnięciem Portugalczyków jest finał Ligi Europy sprzed pięciu lat, z kolei Niemcy właśnie teraz piszą swoją europejską historię.

- Jesteśmy bardzo wdzięczni, że możemy rywalizować na takim poziomie. Naszym celem jest budowanie zespołu, ale Braga ma wiele mocnych stron, szczególnie gdy są w posiadaniu piłki - podkreśla Julian Schuster, trener Freiburga.

Carlos Vicens, szkoleniowiec Bragi: - Freiburg ma imponującą serię w Lidze Europy. Zresztą każda drużyna, która dotarła do półfinału, ma wysoką jakość, inaczej nie byłaby na tym etapie. Będziemy musieli dać z siebie wszystko - być skuteczni, aby osiągnąć cel, czyli awansować do finału.

Braga i Freiburg w fazie ligowej zdobyły tyle samo punktów i zajęły odpowiednio szóste oraz siódme miejsce. Później Portugalczycy wyeliminowali Ferencvaros i Betis Sewilla, a Genk oraz Celtę Vigo. Oba zwycięstwa były dość zaskakujące, bo faworytów upatrywano w Hiszpanach.

W starciu z Freiburgiem musimy umieć kontrolować emocje. To jednak nie jest łatwe, bo w naszym składzie są zawodnicy, którzy nie są przyzwyczajeni do gier o taką stawkę. Ale gdy mecz się zaczyna, to nerwy muszą pozostać w szatni, a cała koncentracja i energia skupia się na boisku – zaznacza trener Vicens.

Zwycięzca dwumeczu SC Braga - SC Freiburg w finale finału Ligi Europy zmierzy się z lepszym z potyczki Nottingham Forest - Aston Villa (pierwszy mecz dziś o godz. 21, transmisja w Polsat Sport Premium 1).

SC Braga - SC Freiburg. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Pierwsze spotkanie półfinału Ligi Europy SC Braga - SC Freiburg dziś o godz. 21. Transmisja w Polsat Sport Extra 1.

Laura Heyrman: To dla mnie trudny moment, siatkówka była moją ogromną pasją. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport