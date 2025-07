Zamieszanie przed pierwszym meczem Legii. Ten zawodnik nie ma wstępu do Polski

W sporych opałach przed meczami z Legią Warszawa w ramach eliminacji Ligi Europy znalazł się kazachski FK Aktobe. Wszystko wskazuje na to, że przeciwnik polskiego klubu pojawi się przy Łazienkowskiej w okrojonym składzie. Wszystko to spowodowała decyzja o nieprzyznaniu wizy uprawniającej do wjazdu do Polski dla rosyjskiego napastnika kazachskiego klubu.