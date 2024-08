Zaczęło się cudownie. Potem już tylko bolało. Mistrzowie Polski dotkliwie pobici

Im bliżej było tego spotkania, tym częściej w Białymstoku odmieniano przez wszystkie przypadki słowo "wiara" . Nie działało to jednak na nikogo budująco. Stanowiło za to najlepszy dowód narastającego respektu wobec rywala, który już z racji samego szyldu wydawał się gigantem.

Na Podlasiu zameldował się Ajax Amsterdam , który niejednokrotnie rzucał na kolana całą klubową Europę . Świadomość renomy rywala - nie szkodzi, że minionej - wystarczyła, by sparaliżować zespół, który ledwie trzy miesiące wcześniej sięgnął po pierwsze w historii klubu mistrzostwo kraju.

Ajax przyjął cios i rozpoczął egzekucję. "Jaga" rozbita, został strach przed rewanżem

Euforia nie trwała jednak długo. Po kolejnych pięciu minutach mieliśmy już remis. Na granicy spalonego idealnie wyszedł do podania Chuba Akpom i po chwili przytomnym strzałem z okolic narożnika pola bramkowego umieścił piłkę w siatce .

Wynik do przerwy nie uległ zmianie. Tyle że był to jedynie efekt nieskuteczności ekipy z Amsterdamu. Jagiellonia popełniała mnóstwo błędów w defensywie i już w pierwszej połowie mogło dojść do małej katastrofy.