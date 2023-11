Równolegle do meczu Rakowa Częstochowa w fazie grupowej Ligi Europy rozegrano spotkanie rywali mistrzów Polski - Atalanta BC podjęła na własnym stadionie Sporting CP. Obie ekipy od początku fazy grupowej spisywały się bardzo dobrze, co tylko dodawało smaczku ich bezpośredniemu starciu. Mecz lepiej rozpoczął się dla gospodarzy, jednak ekipa z Portugalii zdołała doprowadzić do wyrównania.