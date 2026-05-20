Liga Europy to drugi pod względem prestiżu i nagród finansowych z europejskich pucharów. Najwięcej zarabia się oczywiście w Lidze Mistrzów. Jednak i w Lidze Europy nagrody są dużo większe niż w Lidze Konferencji.

Najłatwiej zobrazować to przykładem. Cztery polskie kluby - Raków Częstochowa, Lech Poznan, Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa w LK w sumie zarobiły 34 mln euro. Przychody samej Aston Villi przed finałem wyniosły 34,99 mln euro.

Liga Europy - dwa razy więcej niż w Lidze Konferencji, cztery razy mniej od Ligi Mistrzów

Jednak w porównaniu do LM dzieli je przepaść. Arsenal, który dotarł do finału "wypracował" przychody rzędu 143 mln euro, czyli prawie cztery raz więcej. Z kolei w Lidze Konferencji obaj finaliści zarobili tyle samo co Aston Villa.

Zespół Casha występy w LE od razu zaczął od fazy ligowej, za co na start dostał 4,3 mln euro. Siedem zwycięstw to kolejne 3,15 mln euro. Jeszcze większe pieniądze zaczęły wpływać za kolejne fazy pucharowe. 1,75 mln za 1/8 finału, 2,5 mln za ćwierćfinał, 5,2 mln za półfinał i 7 mln za awans do finału.

Dodatkowe pieniądze UEFA wypłaca w ramach tzw. value pillar. W dużym uproszczeniu w pierwszej części bierze pod uwagę występy klubu w ostatnich pięciu latach w pucharach i medialność kraju, a w drugiej ranking z ostatnich dziesięciu lat. Z tego tytułu Aston Villa mogła liczyć na 8,66 mln euro. W tym zestawieniu lepiej wypadło aż sześć klubów. Najwięcej dostała AS Roma - 10,7 mln. W sumie Anglicy uzbierali 34,99 mln euro.

Przed finałem zapewne dla piłkarzy Aston Villi i SC Freiburg najważniejsze jest trofeum. Jednak jego zdobycie to też kolejne pieniądze dla klubu. Jak podaje UEFA triumfator zarobi 6 mln euro plus dodatkowe 4 mln euro za awans do Superpucharu Europy. Przychody angielskiego klubu mogą sięgnąć więc 45 mln euro. Czy to dużo? Aston Villa w tym sezonie na same transfery wydała 70 mln euro.

Matty Cash zagra w finale Ligi Europy

