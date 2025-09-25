Wystarczyło 10 minut, reprezentant Polski znów błysnął. Zaskoczył bramkarza [WIDEO]
Reprezentant Polski Karol Świderski w czwartkowy wieczór otrzymał szansę wyjścia w pierwszym składzie jego Panathinaikosu na mecz Ligi Europy przeciwko berneńskim Young Boys i... już po 10 minutach trwania potyczki wpisał się na listę strzelców, zaskakując bramkarza rywali. Niedługo potem na tablicy wyników tymczasem widniał już rezultat... 3:1, a to nie był koniec kanonady.
W czwartek 25 września ekipa Panathinaikosu - w której składzie znajduje się dwóch reprezentantów Polski, Bartłomiej Drągowski oraz Karol Świderski - rozpoczęła swoje zmagania w fazie ligowej Ligi Europy od starcia wyjazdowego z BSC Young Boys.
Po niedawnym zwolnieniu trenera Ruiego Vitorii ster w zespole "Koniczynek" przejął tymczasowo Christos Kontis, który w zmaganiach z YB zdecydował się pozostawić Drągowskiego na ławce i jednocześnie dać "Świdrowi" szansę od pierwszej minuty. Druga z tych decyzji bardzo prędko okazała się niezwykle trafna.
Karol Świderski z golem w Lidze Europy. Nietypowa bramka Polaka
Polski napastnik otworzył bowiem wynik rywalizacji w 10. minucie - najpierw co prawda nie zdołał sięgnąć dośrodkowania wędrującego w pole karne, ale potem w zaskakujący sposób wykończył zgranie od Tete, nie dając szans golkiperowi przeciwników:
Co istotne, goście nie zwolnili tempa - w 14. minucie na 2:0 podwyższył Anass Zaroury, a pięć minut później ten sam gracz skompletował dublet. Young Boys dopiero wówczas, w 25. minucie, zdołali wyprowadzić ripostę trafieniem Saidy'ego Janko, choć należy nadmienić, że do siatki trafił wcześniej także Chris Bedia, natomiast arbiter odgwizdał podczas całej akcji spalonego.
Mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 4:1 dla "Koniczynek" - Zaroury w 68. minucie zapisał ostatecznie przy swym nazwisku hat-tricka, wykorzystując pewną ślamazarność linii obrony oponentów. Tym samym klub z greckiej ekstraklasy zaczął swoją grę w LE naprawdę mocnym akcentem.
Karol Świderski już wcześniej błysnął formą w Panathinaikosie
Warto nadmienić, że gol przeciwko YB to niejedyny popis Świderskiego w barwach Panathinaikosu w ostatnim czasie - 14 września w ligowych zmaganiach z Kifisią odnotował on bowiem dwa trafienia.
28-letni napastnik jest związany z "Zielonymi" od niedawna - do Aten trafił on w styczniu tego roku, opuszczając szeregi amerykańskiego Charlotte FC. Drągowski ma tylko odrobinę dłuższy staż w greckim klubie - trafił do niego latem 2024 r.