Wystarczyło 10 minut, reprezentant Polski znów błysnął. Zaskoczył bramkarza [WIDEO]

W czwartek 25 września ekipa Panathinaikosu - w której składzie znajduje się dwóch reprezentantów Polski, Bartłomiej Drągowski oraz Karol Świderski - rozpoczęła swoje zmagania w fazie ligowej Ligi Europy od starcia wyjazdowego z BSC Young Boys.

Po niedawnym zwolnieniu trenera Ruiego Vitorii ster w zespole "Koniczynek" przejął tymczasowo Christos Kontis, który w zmaganiach z YB zdecydował się pozostawić Drągowskiego na ławce i jednocześnie dać "Świdrowi" szansę od pierwszej minuty. Druga z tych decyzji bardzo prędko okazała się niezwykle trafna.

Karol Świderski z golem w Lidze Europy. Nietypowa bramka Polaka

Polski napastnik otworzył bowiem wynik rywalizacji w 10. minucie - najpierw co prawda nie zdołał sięgnąć dośrodkowania wędrującego w pole karne, ale potem w zaskakujący sposób wykończył zgranie od Tete, nie dając szans golkiperowi przeciwników:

Rozwiń

Co istotne, goście nie zwolnili tempa - w 14. minucie na 2:0 podwyższył Anass Zaroury, a pięć minut później ten sam gracz skompletował dublet. Young Boys dopiero wówczas, w 25. minucie, zdołali wyprowadzić ripostę trafieniem Saidy'ego Janko, choć należy nadmienić, że do siatki trafił wcześniej także Chris Bedia, natomiast arbiter odgwizdał podczas całej akcji spalonego.

Mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 4:1 dla "Koniczynek" - Zaroury w 68. minucie zapisał ostatecznie przy swym nazwisku hat-tricka, wykorzystując pewną ślamazarność linii obrony oponentów. Tym samym klub z greckiej ekstraklasy zaczął swoją grę w LE naprawdę mocnym akcentem.

Karol Świderski już wcześniej błysnął formą w Panathinaikosie

Warto nadmienić, że gol przeciwko YB to niejedyny popis Świderskiego w barwach Panathinaikosu w ostatnim czasie - 14 września w ligowych zmaganiach z Kifisią odnotował on bowiem dwa trafienia.

28-letni napastnik jest związany z "Zielonymi" od niedawna - do Aten trafił on w styczniu tego roku, opuszczając szeregi amerykańskiego Charlotte FC. Drągowski ma tylko odrobinę dłuższy staż w greckim klubie - trafił do niego latem 2024 r.

Karol Świderski Grzegorz Wajda Reporter

Karol Świderski Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Bartłomiej Drągowski AFP

FC Barcelona czeka na powrót na Camp Nou. Tak wygląda stadion „Dumy Katalonii”. WIDEO ANAHI ARADAS AFPTV AFP AFP