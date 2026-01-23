Końcówka roku nie była udana dla Łukasza Skorupskiego. Pierwszy bramkarz Bologni, a także rzecz jasna reprezentacji Polski, od początku listopada pozostawał poza grą. Na początku ligowego spotkania z SSC Napoli doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda, przez którą łącznie musiał pauzować przez ponad dwa miesiące.

Polak stopniowo był wprowadzany z powrotem do drużyny. W tegorocznych meczach Serie A znajdował się w kadrze meczowej, jednak trener Bologni Vincenzo Italiano wolał jeszcze chwilę poczekać. Aż przed spotkaniem Ligi Europy ze szkockim Celtikiem nagle ogłosił - Łukasz Skorupski wraca do gry po przerwie spowodowanej kontuzją.

Były to znakomite wieści nie tylko dla włoskiego zespołu, ale również i dla Jana Urbana. Dla selekcjonera reprezentacji Polski Skorupski od początku jego kadencji jest bezapelacyjnym numerem jeden. Powrót swojej opoki przed półfinałem barażów z Albanią musiał Urbana ucieszyć.

Katastrofalny błąd Skorupskiego na początku meczu. Dramat tuż po wyleczeniu kontuzji

Skorupski uległ presji Japończyka i chcąc odegrać futbolówkę koledze zagrał ją wprost pod nogi przeciwnika. Maeda wykorzystał sytuację natychmiastowo, wykładając piłkę do pustej bramki Reo Hatate.

Dalszy ciąg meczu był równie intrygujący. Również dla strzelca pierwszego gola, który już w 34. minucie musiał opuścić boisko z powodu drugiej żółtej i w konsekwencji czerwonej kartki. Nie przeszkodziło to jednak w tym, by Celtic jeszcze przed przerwą strzelił drugiego gola. Sytuacja gospodarzy stawała się coraz gorsza.

Bologna grając w przewadze przez całą drugą połowę wzięła się za odrabianie strat. Pary starczyło im na strzelenie dwóch goli i doprowadzenie do remisu 2:2. Rezultat ten sprawia, że Bologna wciąż zachowała szansę na TOP8 i awans do 1/8 finału. Za tydzień Włosi będą musieli wygrać z Maccabi Tel Awiw, a potem liczyć na korzystne rozstrzygnięcia na innych stadionach.

Włosi bezlitośni ws. Łukasza Skorupskiego. Boleśnie wypunktowali Polaka

Powrót do gry Skorupskiego okazał się być kompletnym koszmarem. Po jego fatalnym błędzie Bologna od samego początku musiała gonić wynik, co nigdy nie jest wygodnym rozwiązaniem. Postawę polskiego bramkarza srogo oceniły włoskie media, które w swoich osądach były w zasadzie jednomyślne.

Portal "Tuttomercatoweb" wystawił Skorupskiemu notę "4". Argumentacja jest jednak bolesna, a błąd popełniony przez Polaka został oceniony jako taki, który "zdarza się co najwyżej raz w karierze". Jak stwierdzono, w obliczu takiej wpadki późniejsza parada po próbie Yang Hyun-Juna nie przykryła tego występu.

Delikatnie bardziej łaskawe dla Polaka były redakcje włoskiego Eurosportu, a także portal "Calcio Mercato". W ich odczuciu Skorupski zasłużył na notę "4,5", która tak czy siak była zdecydowanie najgorsza w całym włoskim zespole. Dostrzeżono jego kilka udanych interwencji, w tym wspomnianą już próbę Yanga. To musiało delikatnie wpłynąć na to, że ostateczna nota nie była tak zła.

Notę 4,5 Skorupskiemu przyznał także portal "Bolognasportnews". - Błąd w budowie akcji, który dał Celticowi bramkę otwierającą, był groteskowy i niezwykle poważny. Gorszego zwrotu nie można było sobie wyobrazić. Kilka sekund później powstrzymał Yanga wspaniałą paradą - zawyrokowali dziennikarze tego medium.

Wpadka Skorupskiego nie umknęła również uwadze portalowi "goal.com". Ich dziennikarze uznali, że Skorupski zasłużył na "piątkę", lecz nie ustrzegło go to od zdecydowanych słów krytyki. - Tak długi rozbrat z piłką nie pomógł Skorupskiemu. Jego błąd przy pierwszym golu był niczym z piłkarskiego horroru - stwierdzono.

Kolejną szansę na rehabilitację Skorupski otrzyma już w najbliższy weekend. W kolejnym spotkaniu Serie A Bologna zagra z Genoą (początek 25 stycznia o godz. 15:00). W ostatnim meczu fazy ligowej Ligi Europy Włosi zagrają na wyjeździe z Maccabi Tel Awiw.

