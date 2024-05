Włosi bezlitośni dla reprezentanta Polski. "Najgorszy na boisku"

Być może 22-latek nie do końca był przygotowany na tak wczesne wejście na boisko, a czekało go trudne zadanie - pojedynki z niezwykle szybkim Jeremiem Frimpongiem. Holender ogrywał naszego piłkarza bez litości, a Zalewski musiał ratować się faulami . Za jeden z nich bardzo szybko obejrzał żółtą kartkę.

Bayer Leverkusen - AS Roma. Kiepskie wejście Zalewskiego

Roma, choć do 82. minucie prowadziła 2:0, ostatecznie zremisowała z Leverkusen 2:2 i to gospodarze awansowali do finału Ligi Europy. Zespół Bayeru zaliczył 49. kolejny mecz bez porażki, co jest rekordem w europejskiej piłce klubowej.