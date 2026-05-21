Wielki triumf Matty'ego Casha, przyznał to po finale. "Pozostanie na wieki"
To był wielki wieczór Aston Villi, która zdobyła pierwsze trofeum od 30 lat i 57 dni. Doprowadził do tego Unai Emery sięgając po swoją piątą Ligę Europy w karierze. Z kolei dla Matty'ego Casha to dopiero otwarcie indywidualnej gabloty z pucharami. Reprezentant Polski po finale z Freiburgiem był oczywiście w świetnym nastroju. Widać to po rozmowie dla Polsatu Sport, a także po tonie posta na Instagramie.
Za nami pierwszy z trzech finałów europejskich rozgrywek klubowych pod egidą UEFA. 27 maja przyjdzie czas na decydujące starcie w Lidze Konferencji, trzy dni później w Lidze Mistrzów, a w środowy wieczór Aston Villa zmierzyła się z Freiburgiem w finale Ligi Europy. Wygrała 3:0 po golach Youriego Tielemansa, Emiliano Buendii i Morgana Rogersa.
Odliczanie bez trofeum tego klubu skończyło się więc po 30 latach i 57 dniach. 24 marca 1996 roku "The Villans" pokonali Leeds United 3:0 na Wembley w finale Pucharu Ligi. W 2002 r. byli też najlepsi w Pucharze Intertoto, ale nie było wtedy trofeum, bo zwycięzców wyłaniano trzech - w nagrodę Villa wraz z Troyes i Paris Saint-Germain dostały miejsca w Pucharze UEFA.
Zrobiliśmy to! Wow, historia napisana
Jeszcze na murawie zawodnik udzielił wywiadu Bożydarowi Iwanowi z Polsatu Sport. - Dziękuję bardzo za gratulacje. Doskonały mecz z naszej strony. Ciężko na to pracowaliśmy, harowaliśmy w pocie czoła. Przez ostatnich kilka sezonów byliśmy w Lidze Europy, były półfinały, były ćwierćfinały Ligi Mistrzów, ale nie byliśmy na szczycie, chcieliśmy się tam wdrapać. To niesamowite uczucie zdobyć takie trofeum. To uczucie pozostanie za mną na wieki - rozpoczął prawy obrońca.
- Jest duża różnica w jakości drużyn między Ligą Mistrzów a Ligą Europy, na pewno. Ale wciąż spotykasz tu trudnych, wymagających przeciwników. Trzeba się napracować, by wygrać puchar. To niewiarygodne, że go zdobyliśmy. Dziś będziemy się bawić do rana - zaśmiał się.
Przyznał, że był w kontakcie z innymi reprezentantami Polski. Uświadamiali mu, że niewielu rodaków sięgnęło po europejski triumf. - Chłopcy wysyłali mi smsy, pisali: "możesz zostać jedną z legend polskiego futbolu". Miło mi, że jestem cząstką tego sukcesu - ujawnił.
Nie zabrakło słów pochwalnych pod adresem Emery'ego. - Nasz trener to geniusz. Ludzie mnie pytają, czy on robi coś innego niż pozostali (szkoleniowcy - red.). Nie. Jest bardzo spokojnym człowiekiem. Wiedzieliśmy, co się wydarzy na boisku. My tylko wykonaliśmy jego plan taktyczny, wcieliliśmy w życie jego strategię - zakończył.
