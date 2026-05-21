Wielki triumf Matty'ego Casha, przyznał to po finale. "Pozostanie na wieki"

Za nami pierwszy z trzech finałów europejskich rozgrywek klubowych pod egidą UEFA. 27 maja przyjdzie czas na decydujące starcie w Lidze Konferencji, trzy dni później w Lidze Mistrzów, a w środowy wieczór Aston Villa zmierzyła się z Freiburgiem w finale Ligi Europy. Wygrała 3:0 po golach Youriego Tielemansa, Emiliano Buendii i Morgana Rogersa.

Odliczanie bez trofeum tego klubu skończyło się więc po 30 latach i 57 dniach. 24 marca 1996 roku "The Villans" pokonali Leeds United 3:0 na Wembley w finale Pucharu Ligi. W 2002 r. byli też najlepsi w Pucharze Intertoto, ale nie było wtedy trofeum, bo zwycięzców wyłaniano trzech - w nagrodę Villa wraz z Troyes i Paris Saint-Germain dostały miejsca w Pucharze UEFA.

Dla Unaia Emery'ego to piąty triumf w LE, a dla Matty'ego Casha pierwsze trofeum w karierze.

Zrobiliśmy to! Wow, historia napisana

Rozwiń

Jeszcze na murawie zawodnik udzielił wywiadu Bożydarowi Iwanowi z Polsatu Sport. - Dziękuję bardzo za gratulacje. Doskonały mecz z naszej strony. Ciężko na to pracowaliśmy, harowaliśmy w pocie czoła. Przez ostatnich kilka sezonów byliśmy w Lidze Europy, były półfinały, były ćwierćfinały Ligi Mistrzów, ale nie byliśmy na szczycie, chcieliśmy się tam wdrapać. To niesamowite uczucie zdobyć takie trofeum. To uczucie pozostanie za mną na wieki - rozpoczął prawy obrońca.

- Jest duża różnica w jakości drużyn między Ligą Mistrzów a Ligą Europy, na pewno. Ale wciąż spotykasz tu trudnych, wymagających przeciwników. Trzeba się napracować, by wygrać puchar. To niewiarygodne, że go zdobyliśmy. Dziś będziemy się bawić do rana - zaśmiał się.

Cash poszedł w ślady Lewandowskiego czy Młynarczyka. Ma europejskie trofeum

Przyznał, że był w kontakcie z innymi reprezentantami Polski. Uświadamiali mu, że niewielu rodaków sięgnęło po europejski triumf. - Chłopcy wysyłali mi smsy, pisali: "możesz zostać jedną z legend polskiego futbolu". Miło mi, że jestem cząstką tego sukcesu - ujawnił.

Nie zabrakło słów pochwalnych pod adresem Emery'ego. - Nasz trener to geniusz. Ludzie mnie pytają, czy on robi coś innego niż pozostali (szkoleniowcy - red.). Nie. Jest bardzo spokojnym człowiekiem. Wiedzieliśmy, co się wydarzy na boisku. My tylko wykonaliśmy jego plan taktyczny, wcieliliśmy w życie jego strategię - zakończył.

Rozmowę z formie wideo można zobaczyć poniżej.

Matty Cash James Marsh/Shutterstock East News

Matty Cash w meczu Holandia - Polska Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Matty Cash JUSTIN TALLIS AFP





Matty Cash: Miło mi, że jestem cząstką tego sukcesu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport