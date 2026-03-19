Wielki test przed powołaniami na baraże. To już ostatnia szansa dla reprezentantów Polski

Andrzej Klemba

Czterech reprezentantów Polski powinno w czwartek zagrać w rewanżowych meczach 1/8 finału Ligi Europy (transmisje wszystkich meczów na antenach Polsat Sport). Dwóch raczej może być spokojnych, że w piątek znajdą się na liście powołanych na baraże o awans na mistrzostwa świata a sztab szkoleniowy kadry bardziej ściska kciuki, by nic im się nie stało niż ma wątpliwości. Znaki zapytania stoją przy stoperze AS Romy i napastniku Panathinaikosu, a obawy o zdrowie dotyczą obrońcy Aston Villi.

Jan Bednarek w granatowej koszulce z uniesionymi rękami i Jakub Kiwior w niebieskiej kurtce na tle kibiców
Jan Bednarek i Jakub Kiwior - pewniacy do reprezentacji PolskiGrzegorz WajdaEast News

Kandydatów spośród potencjalnych reprezentantów do występów w Lidze Europy (i reprezentacji) byłoby sześciu a nawet siedmiu. Gdyby nie kontuzja, Łukasz Skorupski zapewne stałby w bramce Bolonii, która zmierzy się z AS Romą. 35-letniego bramkarza zabraknie jednak zarówno w tym meczu, jak i w barażach o awans na mundial.

W FC Porto, które zmierzy się z Vfb Stuttgart nie zagra też Oskar Pietuszewski, którego powołanie rozpala wyobraźnię kibiców reprezentacji Polski. Młody zawodnik robi furorę w portugalskiej ekstraklasie, ale nie został zgłoszony przez klub do europejskich pucharów.

    W meczu 1/8 finału Ligi Europy można za to spodziewać się występu Jana Bednarka. Nie wiadomo za to, czy zagra Jakub Kiwior. W meczu w Stuttgarcie zamiast Polaka grał 41-letni Thiago Silva. W lidze portugalskiej to obaj Polacy tworzyli parę stoperów. W meczu z Moreirense zagrał też Pietuszewski i zdobył bramkę. Porto jest blisko awansu do ćwierćfinału Ligi Europy - pierwsze spotkanie wygrało 2:1.

    Wątpliwości Jan Urban może mieć przy dwóch nazwiskach - Janie Ziółkowskim i Karolu Świderskim z racji małej liczby minut spędzonych na boisku. Sen z powiek może mu też spędzać zdrowie Matty'ego Casha.

      Anglik z polskim paszportem nie zagrał bowiem w dwóch ostatnich spotkaniach Aston Villi - z Manchesterem United w Premier League i pierwszym z Lille w Lidze Europy. Ma problem z łydką, tuż przed rewanżem z Lille przejdzie badania, czy jest już gotowy do występu. Uraz nie wydaje się jednak bardzo groźny i raczej do meczu z Albanią Cash będzie gotowy. Anglicy pierwsze spotkanie wygrali 1:0 i przed rewanżem u siebie są faworytami.

      Ziółkowski ostatnio gra dużo mniej. W lutym na boisku spędził zaledwie pięć minut. W marcu jest niewiele lepiej. Nie zagrał w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Europy, a w Serie A zaliczył dwa spotkania - w sumie 26 minut. Jego bilans w Romie od występu w listopadzie w reprezentacji to 12 spotkań i 552 minuty. Grał jednak głównie wtedy, kiedy na Puchar Narodów Afryki wyjechał Evan Ndicka. Niespełna 21-letni obrońca w kadrze debiutował właśnie u trenera Urbana i selekcjoner zna jego umiejętności.

        Duże problemy z regularnym graniem ma w Panathinaikosie Świderski. W tym roku zwykle na boisku pojawia się jako zmiennik Andreasa Tetteha, który jest skuteczny i zalicza też asysty. Świderski ostatnią bramkę zdobył 1 lutego. W niedzielę w lidze Polak zagrał w podstawowym składzie, ale mecz z Panetolikosem skończył się bez bramek. Ateńczycy skupiają się na rewanżu z Betisem. U siebie wygrali 1:0 po rzucie karnym (faulowany był Świderski) i w Sewilli nie będzie łatwo, by obronić tę zaliczkę.

        Urban ma niewielkie pole manewru, jeśli chodzi o napastników (na pozycję nr 9). Poza pewniakiem Robertem Lewandowskim Adam Buksa leczy uraz i ewentualnie kandydatem obok Świderskiego jest Krzysztof Piątek, który gra regularnie, ale w lidze katarskiej. W dwóch marcowych meczach zdobył trzy gole i miał dwie asysty.

        Trzech mężczyzn stojących obok siebie na tle stadionu piłkarskiego, dwóch z nich ubranych w czerwone dresy z logotypem Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz sponsorów, środkowy w ciemnej koszuli, skupieni i poważni.
        Jan Urban ze swym sztabem intensywnie myśli nad kolejnymi powołaniami na mecze reprezentacji PolskiMarcin GolbaAFP
        Polski piłkarz w białej koszulce z numerem 16 świętuje sukces na boisku, zaciśnięta pięść i wyraz twarzy pokazujący silne emocje. W tle znajduje się zawodnik w czerwonym stroju.
        Karol Świderski w koszulce reprezentacji Polski AFP
        Piłkarz w bordowo-żółtym stroju drużyny AS Roma podczas meczu, skoncentrowany w trakcie gry na tle rozmytego stadionu i widzów.
        Jan ZiółkowskiGiuseppe MaffiaAFP
        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja