Kandydatów spośród potencjalnych reprezentantów do występów w Lidze Europy (i reprezentacji) byłoby sześciu a nawet siedmiu. Gdyby nie kontuzja, Łukasz Skorupski zapewne stałby w bramce Bolonii, która zmierzy się z AS Romą. 35-letniego bramkarza zabraknie jednak zarówno w tym meczu, jak i w barażach o awans na mundial.

W FC Porto, które zmierzy się z Vfb Stuttgart nie zagra też Oskar Pietuszewski, którego powołanie rozpala wyobraźnię kibiców reprezentacji Polski. Młody zawodnik robi furorę w portugalskiej ekstraklasie, ale nie został zgłoszony przez klub do europejskich pucharów.

W meczu 1/8 finału Ligi Europy można za to spodziewać się występu Jana Bednarka. Nie wiadomo za to, czy zagra Jakub Kiwior. W meczu w Stuttgarcie zamiast Polaka grał 41-letni Thiago Silva. W lidze portugalskiej to obaj Polacy tworzyli parę stoperów. W meczu z Moreirense zagrał też Pietuszewski i zdobył bramkę. Porto jest blisko awansu do ćwierćfinału Ligi Europy - pierwsze spotkanie wygrało 2:1.

Wątpliwości Jan Urban może mieć przy dwóch nazwiskach - Janie Ziółkowskim i Karolu Świderskim z racji małej liczby minut spędzonych na boisku. Sen z powiek może mu też spędzać zdrowie Matty'ego Casha.

Anglik z polskim paszportem nie zagrał bowiem w dwóch ostatnich spotkaniach Aston Villi - z Manchesterem United w Premier League i pierwszym z Lille w Lidze Europy. Ma problem z łydką, tuż przed rewanżem z Lille przejdzie badania, czy jest już gotowy do występu. Uraz nie wydaje się jednak bardzo groźny i raczej do meczu z Albanią Cash będzie gotowy. Anglicy pierwsze spotkanie wygrali 1:0 i przed rewanżem u siebie są faworytami.

Ziółkowski ostatnio gra dużo mniej. W lutym na boisku spędził zaledwie pięć minut. W marcu jest niewiele lepiej. Nie zagrał w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Europy, a w Serie A zaliczył dwa spotkania - w sumie 26 minut. Jego bilans w Romie od występu w listopadzie w reprezentacji to 12 spotkań i 552 minuty. Grał jednak głównie wtedy, kiedy na Puchar Narodów Afryki wyjechał Evan Ndicka. Niespełna 21-letni obrońca w kadrze debiutował właśnie u trenera Urbana i selekcjoner zna jego umiejętności.

Duże problemy z regularnym graniem ma w Panathinaikosie Świderski. W tym roku zwykle na boisku pojawia się jako zmiennik Andreasa Tetteha, który jest skuteczny i zalicza też asysty. Świderski ostatnią bramkę zdobył 1 lutego. W niedzielę w lidze Polak zagrał w podstawowym składzie, ale mecz z Panetolikosem skończył się bez bramek. Ateńczycy skupiają się na rewanżu z Betisem. U siebie wygrali 1:0 po rzucie karnym (faulowany był Świderski) i w Sewilli nie będzie łatwo, by obronić tę zaliczkę.

Urban ma niewielkie pole manewru, jeśli chodzi o napastników (na pozycję nr 9). Poza pewniakiem Robertem Lewandowskim Adam Buksa leczy uraz i ewentualnie kandydatem obok Świderskiego jest Krzysztof Piątek, który gra regularnie, ale w lidze katarskiej. W dwóch marcowych meczach zdobył trzy gole i miał dwie asysty.

