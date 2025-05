Wielki plan UEFA względem Szymona Marciniaka. Polak może sędziować finał

Wokół Szymona Marciniaka zrobiło się ostatnio szczególnie głośno. Doświadczony polski arbiter znalazł się na językach po niedawnym starciu Interu Mediolan z FC Barcelona w Lidze Mistrzów i nasłuchał się nieco głosów krytyki dotyczących swojej pracy przy spotkaniu ze strony obozu "Blaugrany".

Marciniak wciąż niezmiennie cieszy się jednak zaufaniem ze strony UEFA - pojawiły się nawet spekulacje, że może on otrzymać do poprowadzenia finał Ligi Mistrzów. Ostatecznie jednak wygląda na to, że bardziej prawdopodobny jest scenariusz, w którym... przypadnie mu finał Ligi Europy.

Szymon Marciniak wspierany przez UEFA. Może dostać prestiżowy finał do poprowadzenia

Tę intrygującą informację przekazała Rafał Rostkowsk w serwisie TVP Sport, powołując się przy tym na osobę zorientowaną w rozmowach władz UEFA. "Nie wiem, czy Komisja Sędziowska UEFA ostatecznie podejmie taką decyzję, to jeszcze chyba się waży, ale pomysł się pojawił. Stało się to tuż po meczu w Mediolanie" - stwierdził informator.

Ma to być swoiste wsparcie zarówno dla Marciniaka, jak i innych piłkarskich rozjemców.

UEFA widzi, że problem negatywnych zachowań wobec sędziów narasta i że trzeba coś z tym zrobić. Potrzebne są jasne i wyraźne sygnały, żeby wesprzeć sędziów, oraz równie jasne i silne, aby powstrzymać szkodliwe dla piłki nożnej zjawiska, które ostatnio się nasiliły ~ dodała osoba związana z UEFA.

Wychodzi na to, że koncepcja dotycząca Szymona Marciniaka i LE jest też konsekwencją m.in. niedawnej burzy wokół obsady sędziowskiej finału Pucharu Króla, kiedy to pojawiły się nawet plotki, że "Królewscy" mogą zbojkotować mecz. To również miało zrobić wrażenie - negatywne - na zarządzie UEFA i pchnąć organizację do zdecydowanych kroków. Reklama

Finał Ligi Europy już niebawem. To będzie kolejne wielkie wyzwanie Marciniaka?

Finał Ligi Europy odbędzie się w Bilbao 21 maja, a zmierzą się w nim ekipy Tottenhamu Hotspur oraz Manchesteru United. "Koguty" od wielu lat nie wygrały żadnego poważnego trofeum, z kolei Manchester United chce dla siebie choć trochę uratować fatalny sezon 24/25. Na murawie może być gorąco...

Warto przypomnieć, że Szymon Marciniak już raz w swojej karierze przy tym sędziował finał Ligi Mistrzów - miało to miejsce w 2023 roku, kiedy to Manchester City mierzył się z Interem Mediolan. Gdyby jeszcze kiedyś 44-latek otrzymał zadanie podobnego kalibru, to byłby to prawdziwy ewenement jeśli mowa o historii Champions League.

