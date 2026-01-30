We Włoszech aż huczy o Ziółkowskim. Nie mogli milczeć po tym, co zrobił

Reforma w europejskich pucharach oraz zmiana fazy grupowej na ligową miała przede wszystkim zapobiec sytuacjom, w których poszczególne drużyny w ostatnich spotkaniach nie grały już praktycznie o nic - mając pewny awans lub wiedząc, że nie uda im się go już wywalczyć. I to się bez dwóch zdań udało.

Popis Polaka został zagrodzony owacją na stojąco przez samego Paulo Dybalę, a to nie koniec. Po spotkaniu do pracy zabrali się również Włoscy dziennikarze, którzy nie ukrywali, że sukces Romy to w zasadzie zasługa Polaka.

Jan Ziółkowski uratował AS Romę. We Włoszech nie mogą się nachwalić Polaka

"La Gazzetta dello Sport" od razu skupiła się na tym, w jak trudnej sytuacji AS Roma znalazla się już w 15. minucie spotkania, kiedy to Gianluca Mancini obejrzał czerwoną kartkę, ale Jan Ziółkowski wytrzymał zarówno w obronie, jak i pomógł w ataku. - Ziółkowski, pod nieobecność napastników, strzelił sensacyjnego gola i umieścił Romę na ostatnim możliwym miejscu dającym bezpośredni awans - czytamy na łamach portalu.

Strzał głową Polaka, po szczęśliwym odbiciu, wyrównał wynik i wprowadził Romę do 1/8 finału po meczu, który wydawał się już rozstrzygnięty

Jeszcze więcej o Polaku napisało z kolei "Corriere dello Sport". Tutaj Polak otrzymał nawet notę 7,5 - najwyższą w całym zespole.

- Ziolkowski 7,5: Młody Jan, dzięki swoim umiejętnościom nurkowania, rozwiał wszelkie kalkulacje i obawy. "Musi być bardziej konsekwentny przez 90 minut" - powiedział mu Gasp. Poprowadził Romę do 1/8 finału. Cenny obrońca, dodatkowy środkowy napastnik. Co za historia - rozpływają się w Italii.

Oprócz Romy, w 1/8 finału zameldowały się również ekipy FC Porto z Janem Bednarkiem, Jakubem Kiwiorem i Oskarem Pietuszewskim w składzie; oraz Aston Villa Matty'ego Casha. Bologna Łukasza Skuropskiego z kolei zajęła 10. miejsce i zagra w 1/16 finału - podobnie, jak Panathinaikos Karola Świderskiego (20. miejsce). Feyenoord Jakuba Modera zakończył udział w europejskich pucharach.

Jan Ziółkowski Giuseppe Maffia AFP

Jan Ziółkowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jan Ziółkowski Petros Giannakouris/Associated Press/East News East News

