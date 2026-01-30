Partner merytoryczny: Eleven Sports

We Włoszech aż huczy o Ziółkowskim. Nie mogli milczeć po tym, co zrobił

Łukasz Olszewski

Jan Ziółkowski uratował Romę. Tak można podsumować ostatnie spotkanie włoskiej ekipy w fazie ligowej Ligi Europy. Gol Polaka na 1:1 z Panathinaikos sprawił, że AS Roma wskoczyła do najlepszej ósemki i awansowała bezpośrednio do 1/8 finału, unikając baraży. To sprawiło, że w Italii dużo mówi się o polskim obrońcy. Tamtejsi dziennikarze nie odbierają mu zasług, a wręcz przeciwnie.

Zawodnicy drużyny piłkarskiej w białych koszulkach celebrują wspólnie zdobycie bramki, jeden z nich obejmuje kolegę z zespołu, w tle widoczny stadion.
Jan Ziółkowski w AS RomaAGGELOS NAKKASAFP

Reforma w europejskich pucharach oraz zmiana fazy grupowej na ligową miała przede wszystkim zapobiec sytuacjom, w których poszczególne drużyny w ostatnich spotkaniach nie grały już praktycznie o nic - mając pewny awans lub wiedząc, że nie uda im się go już wywalczyć. I to się bez dwóch zdań udało.

Najpierw Benfica w ostatniej akcji meczu z Realem uciekła spod topora i strzelając bramkę na 4:2 wskoczyła na ostatnie miejsce w tabeli dające prawo gry w 1/16 finału Ligi Mistrzów, a teraz AS Roma - za sprawą Jana Ziółkowskiego, wskoczyła do najlepszej ósemki Ligi Europy, unikając gry w barażach.

Popis Polaka został zagrodzony owacją na stojąco przez samego Paulo Dybalę, a to nie koniec. Po spotkaniu do pracy zabrali się również Włoscy dziennikarze, którzy nie ukrywali, że sukces Romy to w zasadzie zasługa Polaka.

Jan Ziółkowski: Nie jestem dla siebie surowy, mówię obiektywnie, bo wiem, na co mnie staćPolsat Sport

Jan Ziółkowski uratował AS Romę. We Włoszech nie mogą się nachwalić Polaka

"La Gazzetta dello Sport" od razu skupiła się na tym, w jak trudnej sytuacji AS Roma znalazla się już w 15. minucie spotkania, kiedy to Gianluca Mancini obejrzał czerwoną kartkę, ale Jan Ziółkowski wytrzymał zarówno w obronie, jak i pomógł w ataku. - Ziółkowski, pod nieobecność napastników, strzelił sensacyjnego gola i umieścił Romę na ostatnim możliwym miejscu dającym bezpośredni awans - czytamy na łamach portalu.

Strzał głową Polaka, po szczęśliwym odbiciu, wyrównał wynik i wprowadził Romę do 1/8 finału po meczu, który wydawał się już rozstrzygnięty
"La Gazzetta dello sport" o Janie Ziółkowskim. 

Jeszcze więcej o Polaku napisało z kolei "Corriere dello Sport". Tutaj Polak otrzymał nawet notę 7,5 - najwyższą w całym zespole.

- Ziolkowski 7,5: Młody Jan, dzięki swoim umiejętnościom nurkowania, rozwiał wszelkie kalkulacje i obawy. "Musi być bardziej konsekwentny przez 90 minut" - powiedział mu Gasp. Poprowadził Romę do 1/8 finału. Cenny obrońca, dodatkowy środkowy napastnik. Co za historia - rozpływają się w Italii.

Oprócz Romy, w 1/8 finału zameldowały się również ekipy FC Porto z Janem Bednarkiem, Jakubem Kiwiorem i Oskarem Pietuszewskim w składzie; oraz Aston Villa Matty'ego Casha. Bologna Łukasza Skuropskiego z kolei zajęła 10. miejsce i zagra w 1/16 finału - podobnie, jak Panathinaikos Karola Świderskiego (20. miejsce). Feyenoord Jakuba Modera zakończył udział w europejskich pucharach.

Piłkarz w bordowo-żółtym stroju drużyny AS Roma podczas meczu, skoncentrowany w trakcie gry na tle rozmytego stadionu i widzów.
Jan ZiółkowskiGiuseppe MaffiaAFP
Młody mężczyzna z jasnymi włosami ubrany w sportową bluzę z geometrycznym wzorem i logo Adidasa na tle rozmytego, ciemnoniebieskiego tła.
Jan ZiółkowskiGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
Grupa piłkarzy walczy o piłkę podczas dynamicznej akcji meczowej, jeden z zawodników w białym stroju unosi się w powietrzu, koncentrując się na opanowaniu piłki, kilku innych graczy uważnie obserwuje sytuację.
Jan ZiółkowskiPetros Giannakouris/Associated Press/East NewsEast News
