Ukrainiec nie wytrzymał po tym, co stało się w Lublinie. "Celowa prowokacja"
- Celowa prowokacja ze strony ludzi, którzy nie rozumieją, że w naszym kraju toczy się wojna - mówi trener Dynama Kijów Igor Kostiuk po meczu z PAOK-iem Saloniki, który został rozegrany w Lublinie. W trakcie spotkania doszło do masowych prowokacji, na sektorze gości pojawiła się nawet rosyjska flaga.
To było pierwsze spotkanie drugiej rundy eliminacji Ligi Europy. Ze względu na trwającą wojnę Dynamo Kijów swoje spotkania w europejskich pucharach rozgrywa na Motor Arenie w Lublinie.
Ukraińska drużyna zagrała z PAOK-iem Saloniki. Spodziewano się, że podczas meczu może dojść do zamieszek. Niestety spekulacje te okazały się trafne. "W pewnej chwili w sektorze zajmowanym przez fanów PAOK-u zaczęła powiewać rosyjska flaga. Naoczni świadkowie twierdzą, że byli tam również kibice łódzkiego Widzewa. To ich ma być słychać na nagraniach krążących po sieci. Skandują gromko: "je*** UPĘ i Banderę" - relacjonował Łukasz Żurek z Interii Sport.
Trener Dynama grzmi po tym, co stało się w Lublinie
Na szczęście prowokacje nie przeobraziły się w rękoczyny. Gospodarze przegrali 2:3. Po ostatnim gwizdku głos ws. incydentów, które miały miejsce na trybunach, zabrał trener Dynama Igor Kostiuk. Nie gryzł się w język.
- To była celowa prowokacja ze strony kibiców PAOK-u. Celowo wnieśli na trybuny rosyjską flagę. Dlatego chłopaki wyrazili swoje niezadowolenie po meczu - powiedział, cytowany przez portal sport.ua.
- Celowa prowokacja ze strony ludzi, którzy nie rozumieją, że w naszym kraju toczy się wojna. Nikomu tego nie życzę: niszczą nasze domy, zabijają naszych ludzi, kobiety i dzieci. To bardzo nieprzyjemna sytuacja. Jesteśmy wdzięczni naszym siłom zbrojnym za ochronę i danie nam możliwości wyjścia na boisko i reprezentowania naszego kraju na arenie międzynarodowej - podsumował.
Głos w tej sprawie zabrał także m.in. środkowy pomocnik Ołeksandr Pichalonok, który spodziewa się, że w meczu rewanżowym ataki mogą być jeszcze silniejsze. - Na pewno będą prowokacje. Prowokowali nas nawet teraz. Już biegliśmy do trybuny, ale piłkarze PAOK-u nas uspokoili. Rozumieją, że toczymy wojnę w naszym kraju - ujawnił.
- Wyciągają rosyjską flagę i pokazują ją naszym kibicom, nam. Zupełnie nie rozumiem, co oni robią. Jednak piłkarze PAOK-u przyjęli to na chłodno, uspokoili nas i sami podeszli do swoich kibiców. Myślę, że w Grecji będzie tego więcej - tłumaczył.
Drugie spotkanie odbędzie się 30 lipca o godz. 19:45 w Salonikach.