Ukrainiec nie wytrzymał po tym, co stało się w Lublinie. "Celowa prowokacja"

To było pierwsze spotkanie drugiej rundy eliminacji Ligi Europy. Ze względu na trwającą wojnę Dynamo Kijów swoje spotkania w europejskich pucharach rozgrywa na Motor Arenie w Lublinie.

Ukraińska drużyna zagrała z PAOK-iem Saloniki. Spodziewano się, że podczas meczu może dojść do zamieszek. Niestety spekulacje te okazały się trafne. "W pewnej chwili w sektorze zajmowanym przez fanów PAOK-u zaczęła powiewać rosyjska flaga. Naoczni świadkowie twierdzą, że byli tam również kibice łódzkiego Widzewa. To ich ma być słychać na nagraniach krążących po sieci. Skandują gromko: "je*** UPĘ i Banderę" - relacjonował Łukasz Żurek z Interii Sport.

Trener Dynama grzmi po tym, co stało się w Lublinie

Na szczęście prowokacje nie przeobraziły się w rękoczyny. Gospodarze przegrali 2:3. Po ostatnim gwizdku głos ws. incydentów, które miały miejsce na trybunach, zabrał trener Dynama Igor Kostiuk. Nie gryzł się w język.

- To była celowa prowokacja ze strony kibiców PAOK-u. Celowo wnieśli na trybuny rosyjską flagę. Dlatego chłopaki wyrazili swoje niezadowolenie po meczu - powiedział, cytowany przez portal sport.ua.

- Celowa prowokacja ze strony ludzi, którzy nie rozumieją, że w naszym kraju toczy się wojna. Nikomu tego nie życzę: niszczą nasze domy, zabijają naszych ludzi, kobiety i dzieci. To bardzo nieprzyjemna sytuacja. Jesteśmy wdzięczni naszym siłom zbrojnym za ochronę i danie nam możliwości wyjścia na boisko i reprezentowania naszego kraju na arenie międzynarodowej - podsumował.

Głos w tej sprawie zabrał także m.in. środkowy pomocnik Ołeksandr Pichalonok, który spodziewa się, że w meczu rewanżowym ataki mogą być jeszcze silniejsze. - Na pewno będą prowokacje. Prowokowali nas nawet teraz. Już biegliśmy do trybuny, ale piłkarze PAOK-u nas uspokoili. Rozumieją, że toczymy wojnę w naszym kraju - ujawnił.

- Wyciągają rosyjską flagę i pokazują ją naszym kibicom, nam. Zupełnie nie rozumiem, co oni robią. Jednak piłkarze PAOK-u przyjęli to na chłodno, uspokoili nas i sami podeszli do swoich kibiców. Myślę, że w Grecji będzie tego więcej - tłumaczył.

Drugie spotkanie odbędzie się 30 lipca o godz. 19:45 w Salonikach.

Dynamo Kijów - PAOK Eryk Rak /400mm Newspix.pl

Dynamo Kijów - PAOK Kazimierz Kozuch/ArenaAkcji Newspix.pl





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