Zeszłotygodniowy mecz Dynama Kijów na terytorium Polski odbił się szerokim echem. Rozegrana w Lublinie potyczka Ukraińców z PAOK-iem Saloniki zakończyła się ogromnym skandalem kibicowskim.

Wszystko przez zachowanie przyjezdnych sympatyków greckiego klubu. W trakcie spotkania oprócz licznych wulgarnych przyśpiewek w sektorze przez nich zajmowanych pojawiła się rosyjska flaga, co w oczywisty sposób stanowiło prowokację wymierzoną wprost w obywateli Ukrainy, którzy od ponad czterech lat walczą z inwazją zbrojną rosyjskiej armii.

Ten gest sprowokował część ukraińskich kibiców do podjęcia próby wtargnięcia na sektor gości. Ostatecznie interweniować musieli stewardzi, a według doniesień NEXTA służby użyły gazu łzawiącego w celu przywrócenia porządku na obiekcie.

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Ukraińcy ostrzegają kibiców po skandalu w Lublinie. Mowa również o meczach w Polsce

Władze Dynama już wcześniej ostrzegały swoich kibiców, odradzając im podróży na spotkanie z PAOK-iem. Jest to związane m.in. z politycznymi sympatiami kibiców PAOK-u. Ukraiński klub tuż po spotkaniu złożył do UEFA oficjalną skargę na swojego przeciwnika. Niewykluczone, że europejska federacja ukaże Greków za wydarzenia z Lublina.

Na skandal z poprzedniego tygodnia zareagowali również kibice Dynama. Członkowie ruchu kibicowskiego WBC Ultras Dynamo wydali specjalny komunikat skierowany do sympatyków kijowskiego klubu, którzy chcą wspierać drużynę w europejskich pucharach. Przestrzegają w nim przed podróżami na wyjazdowe mecze oraz "domowe" rozgrywane w Polsce.

- Zwracamy się do wszystkich kibiców, którzy uczestniczą w meczach Dynamo w rozgrywkach europejskich. Przypominamy, że w świecie kibicowskim mamy wielu wrogów wśród europejskich ruchów kibicowskich. Zwracamy szczególną uwagę na osoby, które wybierają się na mecze wyjazdowe lub uczestniczą w meczach "domowych" w Polsce, zabierając ze sobą flagi lub transparenty - napisano na "Telegramie".

- Nikt nie będzie się zastanawiał, czy jesteście kibicami, czy zwykłymi fanami; nikt nie będzie się zastanawiał, czy to zwykła flaga ze sklepu klubowego, czy transparent jednostki wojskowej. Jeśli pojawi się okazja, by pozbawić was banerów/flag, może się znaleźć ktoś, kto z niej skorzysta. Dlatego uważnie pilnujcie swoich rzeczy zarówno w mieście, do którego przyjechaliście, jak i na stadionie - dodano w dalszej części komunikatu.

Dynamo Kijów ostatecznie przegrało w dwumeczu z PAOK-iem Saloniki i zagra w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Kolejnym rywalem Ukraińców będzie Karabach Agdam. Azerowie po serii rzutów karnych odpadli z Ligi Europy przegrywając z bułgarskim CSKA Sofia.





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