UEFA nie miała litości, padła decyzja o wykluczeniu. Ważne wieści dla Polski

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Już za chwilę rozpoczną się emocje związane z udziałem polskich drużyn w europejskich pucharach. W przededniu rywalizacji UEFA podjęła bezlitosną decyzję, wyrzucając z rywalizacji MFK Karvina. Zdobywca ostatniego Pucharu Czech został wykluczony z powodu skandalu związanego z ustawianiem spotkań. Ten ruch europejskiej federacji wpłynął na listę potencjalnych rywali polskich klubów w kolejnych rundach.

Prezydent UEFA Aleksander Ceferin
Prezydent UEFA Aleksander CeferinPATRICIA DE MELO MOREIRA / AFPAFP

Już za niedługo, w tle trwających za oceanem mistrzostw świata, rozpocznie się kolejna edycja europejskich pucharów. Ten sezon jest wyjątkowy dla Polaków, bowiem po raz pierwszy w historii wystawiamy pięciu reprezentantów - w tym dwa kluby zawalczą o awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów.

Polskie zespoły już na starcie czeka duże wyzwanie. Lech Poznań w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów zagra z duńskim Aarhus, natomiast Górnika Zabrze czeka pojedynek z tureckim Fenerbahce. Wracający do Europy po wielu latach GKS Katowice zagra w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji z gorszym z pary Hajduk Split - MKS Zilina. Na tym etapie rozgrywek Raków Częstochowa trafił na maltańską Valettę. Na rywala wciąż czeka Jagiellonia Białystok, która zacznie od trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy.

W przededniu rozpoczęcia zmagań w eliminacjach UEFA podjęła drastyczną decyzję i wykluczyła jeden z klubów. Taka decyzja nie jest bez znaczenia dla sytuacji polskich klubów.

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Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

UEFA wyrzuciła czeski klub w europejskich pucharach. Tak zmieniła się sytuacja polskich drużyn

Z udziału w europejskich pucharów wykluczony został triumfator Pucharu Czech MFK Karvina. Wokół tego zespołu wybuchł gigantyczny skandal korupcyjny związany z ustawianiem meczów. Klub ten był częścią procederu, który w marcu wstrząsnął całym środowiskiem piłkarskim w Czechach.

MFK Karvina został już wcześniej wykluczony z udziału w tamtejszej ekstraklasie. Sam klub został dodatkowo ukarany grzywną w wysokości 10 milionów koron czeskich (ponad 1,7 miliona złotych), a prezes klubu i jednocześnie burmistrz Karwiny nie może pracować przy piłce nożnej przez najbliższe 12 lat.

Ta decyzja UEFA sprawia przesunięcie czeskich drużyn w hierarchii europejskich pucharów, a co za tym idzie, zmieniła się lista potencjalnych rywali polskich drużyn w poszczególnych rozgrywkach.

FC Hradec-Kralove został przeniesiony z Ligi Konferencji i zagra w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy z norweskim Tromso. Miejsce Karwiny w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy zajmie Viktoria Plzen. Oba te kluby są potencjalnymi rywalami Lecha, Górnika oraz Jagiellonii.

Na wykluczeniu Karwiny skorzystał również FK Jablonec - finalista ostatniej edycji Pucharu Czech. Drużyna w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji zagra z NK Varazdin, a na późniejszych etapach może trafić na polskie kluby z Rakowem i GKS-em na czele.

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logo UEFA na czarnym słupku z niebieską taśmą zabezpieczającą, tło rozmyte w kolorze zielonym
Logo UEFA Mairo Cinquetti / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Aleksander Ceferin, prezydent UEFA
Aleksander Ceferin, prezydent UEFAFABRICE COFFRINI / AFPAFP


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