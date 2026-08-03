W poniedziałek (3 sierpnia) UEFA wydała komunikat, który nie jest optymistyczny dla polskich klubów, które walczyły o Ligę Mistrzów Lecha Poznań i Górnika Zabrze.

Mistrzowie Polski w czwartek (6 sierpnia) rywalizować będą w 3. rundzie eliminacji Ligi Europy z KI Klaksvik, ale już wiadomo, że w tym spotkaniu zamknięta będzie II trybuna (tzw. Kocioł). Jest to kara za używanie środków pirotechnicznych podczas meczu z AGF Aarhus. To efekt odwieszenia kary nałożonej 12 sierpnia 2025 roku w meczu z Crveną zvezdą Belgrad, związanej z użyciem środków pirotechnicznych przez kibiców. Ponadto klub musi zapłacić 65 tysięcy euro za różne przewinienia.

Dotkliwa kara dla Lecha Poznań. UEFA wydała komunikat

Ukarany został także trener Niels Frederiksen. Na szkoleniowca nałożono dyskwalifikację na jeden mecz w europejskich pucharach za opóźnienie rozpoczęcia meczu z AGF Aarhus. Tak więc Duńczyk czwartkowy mecz z mistrzem Wysp Owczych obejrzy z trybun, a nie ławki rezerwowych.

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Górnik Zabrze ukarany przez UEFA. Jest komunikat

Srogą karę otrzymał także Górnik Zabrze, który kilka dni temu grał z Fenerbahce. UEFA nałożyła na klub karę pieniężną w wysokości 68 tysięcy euro oraz nakazała zamknięcie trybuny południowej (Torcida) na jeden mecz domowy w europejskich pucharach.

- Klub pracuje nad wykorzystaniem wszystkich możliwych punktów regulaminu UEFA w celu maksymalizacji frekwencji na najbliższym meczu. We wtorek przekażemy szczegółowe informacje dotyczące sposobu sprzedaży wejściówek na domowy mecz Górnika z Ferencvárosi TC - przekazał klub w komunikacie.

Zabrzanie domowy mecz z ekipą z Węgier rozegrają 13 sierpnia.

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