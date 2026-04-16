Tragiczne wieści tuż przed meczem FC Porto. Nagły komunikat klubu

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

16 kwietnia 2026 roku FC Porto rozegra rewanżowe spotkanie z Nottingham Forest. Na kilka godzin przed pierwszym gwizdkiem arbitra drużyna Jana Bednarka wypuściła w świat bardzo przykry komunikat. Dotyczył on jednego z piłkarzy angielskiej ekipy, który tuż przed hitowym starciem Ligi Konferencji doświadczył tragicznego wydarzenia.

Piłkarze FC Porto, w tym Jan Bednarek, stoją ramię w ramię w niebiesko-białych koszulkach z logo Betano
Piłkarze FC Porto, wśród nich Jan Bednarek Eurasia Sport Images / ContributorGetty Images

Pierwszy mecz FC Porto z Nottingham Forest odbył się 9 kwietnia 2026 roku. Wówczas w hitowym starciu Ligi Europy padł remis 1:1. Oznaczało to, że losy awansu do dalszej fazy europejskich rozgrywek rozstrzygną się dopiero w rewanżowym starciu na Wyspach Brytyjskich. Co więcej, obydwie ekipy mają równe szanse na wygraną.

Do ponownego spotkania FC Porto i Nottingham Forest dojdzie 16 kwietnia o godzinie 21:00. Już teraz wiemy, że w wyjściowym składzie portugalskiej drużyny znajdzie się Jan Bednarek, natomiast Jakub Kiwior rozpocznie mecz na ławce rezerwowych. Oskar Pietuszewski nie może pojawić się tego dnia na murawie, ponieważ "Smoki" nie zarejestrowały go w tegorocznych rozgrywkach Ligi Europy.

Tragedia w obozie Nottingham Forest. Klub Jana Bednarka składa kondolencje

Kilka godzin przed pierwszym gwizdkiem arbitra w mediach społecznościowych portugalskiej ekipy pojawiło się niespodziewane, a jednocześnie bardzo przykre wieści.

W spotkaniu z FC Porto udziału nie weźmie jeden z zawodników "Tricky Trees" -Elliot Anderson. Nieobecność gwiazdora angielskiej ekipy spowodowana jest tragicznym wydarzeniem. Włodarze Nottingham Forest przekazali bowiem informacje o śmierci matki 23-latka.

"Nasze myśli są tego wieczoru z Elliotem Andersonem i jego rodziną. Cała społeczność FC Porto przekazuje najgłębsze kondolencje w tym trudnym dla niego czasie" - możemy przeczytać w oficjalnym oświadczeniu FC Porto.

Elliot Anderson to jeden z kluczowych graczy Nottingham Forest. Stanowi on o sile drugiej linii angielskiego zespołu, często przejmując także rolę defensywnego pomocnika. Dotychczas wystąpił w barwach "Tricky Trees" 84 razy, a także otrzymał 7 szans zaprezentowania się w seniorskiej reprezentacji Anglii. W obecnym sezonie rozegrał on 42 spotkania, notując na swoim koncie 2 gole oraz 3 asysty. Absencja tego zawodnika w dzisiejszym starciu, choć z pewnością bardzo kłopotliwa dla zespołu, jest jednak w pełni zrozumiała.

Zobacz również:

Alvaro Arbeloa i Kylian Mbappe
La Liga

Media: Bolesna klęska Realu w Lidze Mistrzów. Nie minęła doba. Wiadomo, kto będzie trenerem

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej
Piłkarz w niebiesko-białej koszulce FC Porto stoi na tle rozmytego stadionu, spoglądając przed siebie z poważnym wyrazem twarzy.
Jan BednarekZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
piłkarz w czerwonym stroju prowadzi piłkę po murawie podczas meczu, naciskany przez zawodnika drużyny przeciwnej w białym stroju, wokół nich widoczny tłum kibiców na trybunach
Elliot Anderson (na pierwszym planie)NurPhotoGetty Images
piłkarze drużyny FC Porto w niebiesko-białych strojach opuszczają boisko ze smutnymi wyrazami twarzy, kilku z nich zakrywa dłonią twarz w geście rozczarowania, tło rozmazane, co podkreśla emocje sportowców
Jan Bednarek z innymi piłkarzami FC PortoDiogo CardosoGetty Images
Ostatnie pożegnanie Jacka Magiery. Tłumy piłkarzy, trenerów i kibiców na pogrzebie "Magica"Polsat Sport

