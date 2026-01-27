Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tragedia przed meczem Ligi Europy. Nie żyje siedmiu kibiców. Klub wydał komunikat

Dramatyczny wypadek z udziałem kibiców PAOK Saloniki. Fani greckiego zespołu podróżowali na mecz Ligi Europy z Olympique Lyon. W pobliżu Timisoary w zachodniej Rumunii doszło do tragedii, w której życie straciło siedem osób.

Tłum kibiców na stadionie piłkarskim z dużym transparentem, a w prawym górnym rogu widoczne wstawione zdjęcie przedstawiające poważny wypadek ciężarówki na drodze.
Dramat przed meczem Ligi Europy. Nie żyją kibice PAOK SalonikiPAP/EPA/ACHILLEAS CHIRAS/ Daily RomaniaPAP

W czwartek (29 stycznia) odbędzie się wiele meczów Ligi Europy. Jednym z nich będzie starcie Olympique Lyon - PAOK Saloniki. Przed ostatnią kolejką fazy ligowej francuski zespół jest liderem. Natomiast PAOK plasuje się na 12. miejscu. Wielu fanów z Grecji chciało obejrzeć to spotkanie z perspektywy trybun. Wydarzenia te zeszły jednak na drugi plan.

Greckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało informacje o tragedii, do jakiej doszło w pobliżu Timisoary w zachodniej Rumunii. Mikrobus, którym podróżowali kibice z Salonik zderzył się czołowo z ciężarówką. Niestety siedem osób zginęło na miejscu.

Na miejsce udali się pracownicy greckiej ambasady oraz przedstawiciele klubu. Premier Grecji Kyriakos Mitsotakis złożył kondolencje rodzinom ofiar.

- Byłem głęboko wstrząśnięty, gdy dowiedziałem się o tragicznym wypadku w Rumunii, w którym zginęło naszych siedmiu młodych rodaków - napisał na Facebooku oraz poinformował, że ambasada Grecji pozostaje w bliskim kontakcie z lokalnymi władzami i zapewni wszelkie możliwe wsparcie rodzinom ofiar.

Władze PAOK wydały także oświadczenie ws. tragedii. - Jestem zdruzgotany niesprawiedliwą stratą młodych ludzi, kibiców naszej ukochanej drużyny, którzy jechali, by kibicować naszemu PAOK-owi. Łączę się w bólu z rodzinami i milionami naszych rodaków. Niech Bóg ma ich w opiece - przekazał prezes klubu Ivan Savvidis.

Mecz Olympique Lyon - PAOK Saloniki powinien rozpocząć się w czwartek o godz. 21:00.

