Tego w historii futbolu jeszcze nie było. Piłkarz ma szansę przejść do historii

Liga Europejska 2022/23 dobiega końca - do rozegrania został już tylko wielki finał pomiędzy AS Roma a Sevilla FC. Ten wieczór może być wyjątkowy szczególnie dla napastnika "Giallorossich", Tammy'ego Abrahama, który ma szansę przejść do historii piłki nożnej.