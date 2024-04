Szymon Marciniak poprowadzi hitowe spotkanie. UEFA zdecydowała

Raz jeszcze potwierdziło się, że notowania Szymona Marciniaka w piłkarskiej centrali są bardzo wysokie. Polski sędzia w czwartek poprowadzi ćwierćfinałowe spotkanie Ligi Europy między AS Roma a AC Milan .

Szymon Marciniak sędzia meczu AS Roma - AC Milan

W pierwszym meczu niespodziewanie to Roma okazała się górą, wygrywając 1-0. To drużyna Nicoli Zalewskiego jest w tym momencie bliżej awansu do półfinału. W nim wygrany zmierzy się ze zwycięzcą pojedynku Bayer Leverkusen - West Ham United (2-0 dla Leverkusen w pierwszym meczu).