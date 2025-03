Szymański zaimponował. Potem Turcy hucznie ogłosili, Polak przeszedł do historii

Za polskimi kibicami niezapomniany wieczór na Starym Kontynencie. Legia oraz Jagiellonia w przeciągu kilku godzin awansowały do ćwierćfinału Ligi Konferencji. W Lidze Europy błysnął natomiast Sebastian Szymański, który popisał się dubletem i prawie wprowadził Fenerbahce do 1/4 finału. Turcy przegrali co prawda w konkursie rzutów karnych, lecz o naszym rodaku i tak nad Bosforem mówi się w samych superlatywach. Okazuje się, że przeszedł on do historii.