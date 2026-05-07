Szaleństwo w meczu Casha. Wszystko na oczach Księcia Williama. Niewiarygodny powrót

Przed startem fazy pucharowej Ligi Europy wskazywano przede wszystkim dwójkę faworytów. Mowa o ekipie Aston Villi oraz zespole FC Porto. Od początku jasne było, że nie spotkają się w finale, bo zwyczajnie losowanie na to nie pozwalało. Na drodze Porto niespodziewanie przeszkodą niemożliwą do przejścia okazał się inny angielski klub.

Jan Bednarek i spółka pożegnali się z rozgrywkami po porażce w dwumeczu z Nottingham Forest. To sprawiło, że w półfinale byliśmy świadkami angielskiego dwumeczu. Po jednej stronie stanęło właśnie Nottingham, a po drugiej Aston Villa. Faworytem do awansu bez wątpienia była ekipa Unai'a Emery'ego.

Aston Villa odwróciła losy dwumeczu. Cash w finale

Po pierwszym meczu sytuacja dla drużyny "The Villans" nieco się skomplikowała. Tamto spotkanie nie było bowiem udane dla zespołu Emery'ego. Na stadionie Forest triumfowali gospodarze, którzy wygrali 1:0 i mogli cieszyć się z minimalnej zaliczki przed rewanżem w Birmingham.

W rewanżu na musiku byli więc Matty Cash z kolegami. Z każdą upływającą minutą dominacja gospodarzy zdawała się być coraz większa. Potwierdzona została formalnie w 36. minucie. Fantastyczną akcją na skrzydle popisał się Emiliano Buendia. Argentyńczyk przeprowadził samodzielny rajd.

Wbiegł z piłką w pole karne i dograł do środka. Tam czekał na nią Ollie Watkins. Napastnik reprezentacji Angli z bliska się nie pomylił. Do przerwy Aston Villa prowadziła 1:0, a taki wynik dawał oczywiście dogrywkę. Druga połowa rozpoczęła się w wyborny sposób dla ekipy gospodarzy.

W 57. minucie w polu karnym Nottingham przewrócił się Pau Torres. Sędzia początkowo tego nie widział, ale po interwencji VAR wskazał na rzut karny. Do piłki ustawionej na 11. metrze podszedł Buendia. Argentyńczyk uderzył mocno w lewy dolny róg i choć Ortega wuczył jego intencje, to nie zdołał wybronić strzału. Zasiadający na trybunach Książe William wyskoczył z radości.

Niedługo później swoją okazję miał Chris Wood. Napastnik gości wykorzystał błąd Casha w ustawieniu linii spalonego, ale przegrał pojedynek jeden na jednego z bramkarzem. Ostatecznie arbiter podniósł chorągiewkę. Znów sprawdziło się słynne piłkarskie porzekadło o niewykorzystanych sytuacjach.

To, czego nie zdołał zrobić Wood wykonał ze stoickim spokojem John McGinn. Kapitan drużyny Emery'ego płaskim strzałem z linii szesnastego metra podwyższył prowadzenie na 3:0, a stadion wręcz odfrunął z radości. Dwie minuty później w zbliżonej akcji znów McGinn zachował się wzorowo i doprowadził do wyniku 4:0.

Aston Villa po bardzo przekonującym meczu pokonała 4:0 Nottingham Forest w rewanżowym meczu półfinałowym Ligi Europy. Ten wynik sprawia, że Matty Cash i jego koledzy 20 maja zagrają w Stambule w finale tych rozgrywek. Dla Polaka to wielka szansa na trofeum.

Statystyki meczu Aston Villa 4 - 0 Nottingham Forest Posiadanie piłki 53% 47% Strzały 19 8 Strzały celne 10 2 Strzały niecelne 3 5 Strzały zablokowane 6 1 Ataki 94 81

Książę William na meczu Aston Villa - Celtic Glasgow

