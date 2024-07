Szaleństwo przed meczem Wisły Kraków. Rekord wisi w powietrzu

Tytuł stał się dla niej przepustką do gry w Europie. Gry, będącej ciekawostką nie tylko dla polskich fanów. Drużyny spoza najwyższego szczebla rozgrywek na salonach to przecież nie jest częsty widok. Dlatego dwumecz drużyny z Grodu Kraka z KF Llapi cieszył się sporym zainteresowaniem. Przed własną publicznością, przy Reymonta wygrała ona 2:0. W rewanżu potwierdziłą swoją przewagę - wygrała 2:1, nie tylko realizując plan minimum, jakim był awans, ale i dorzucając cenne punkty do rankingu krajowego UEFA.

"Biała Gwiazda" nie zawiodła. Tak, jak jej kibice

Wyrzucenie za burtę drużyny z Kosowa było jednak dopiero przedsmakiem tego, co czekać będzie Wisłę w kolejnej rundzie eliminacji. Los skojarzył ją bowiem z Rapidem Wiedeń , czyli czołową ekipą austriackiej ligi. To mówi samo za siebie, a jakikolwiek wynik inny, niż jej awans stanie się sensacją, o której trąbić będzie świat.

Choć spotkanie odbędzie się w czwartek (początek o godzinie 18:00, relacja "na żywo" w Interii), już teraz, do niedzielnego poranka sprzedanych zostało ponad 17 tysięcy biletów. Dotąd w tym stuleciu najwięcej fanów na mecz pucharowy przyciągnął bój "Białej Gwiazdy" z APOEL-em Nikozja w 2011 roku, kiedy to drużyna walczyła o awans do Ligi Mistrzów. Wtedy zarejestrowano ponad 23 tysiące widzów. Pojemność obiektu przy ul. Reymonta to oficjalnie 33 130 miejsc, lecz w pucharach jest odrobinę mniejsza z uwagi na konieczność wydzielenia sektorów buforowych między miejscowymi a sympatykami gości.