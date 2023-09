Świetne wieści po meczach Legii i Rakowa. Polska powiększyła swoją przewagę

Kibice, którzy zdecydowali się śledzić poczynania naszych ekip, nie mogli narzekać na piłkarskie emocje. Wszystko w głównej mierze za sprawą stołecznego klubu, który na własnym obiekcie gościł reprezentanta Premier League, piekielnie mocną Aston Villę . Tuż przed pierwszym gwizdkiem sędziego to podopieczni Unaia Emerego byli oczywistym faworytem, jednak w im dalej w mecz, tym Legia pokazywała, że przedmeczowe predykcje są kompletnie nieaktualne .

Wicemistrzowie Polski weszli na wyżyny swoich umiejętności, skutecznie punktując wyżej notowanego rywala. Piłkarze Kosty Runjaicia bez najmniejszych kompleksów przystąpili do czwartkowego meczu, bardzo często goszcząc pod bramką Emiliano Martineza . W perspektywie 90. minut ofensywne usposobienie przyniosło zamierzone efekty, bo "Wojskowi" zaaplikowali gościom aż 3 trafienia . Dali sobie wbić dwa gole, jednak zapewne były one wkalkulowane w mocarny plan warszawskiego zespołu.

Polska powiększyła przewagę w rankingu UEFA. Legia zapewniła ważne punkty

W zupełnie innych nastrojach kładli się spać sympatycy Rakowa, których ulubieńcy w wyjazdowym starciu z Atalantą chcieli w jak najlepszym stylu przywitać się z Ligą Europy. Niestety, ale ambitny plan spalił na panewce, bo to gospodarze już od pierwszych minut narzucili "Medalikom" swój styl gry. Podopieczni Dawida Szwargi nie mieli zbyt wiele do powiedzenia, a pojedyncze ataki nie zagrażały bramce ekipy Gian Piero Gasperiniego .

Warto podkreślić, że efektowny triumf Legii był niezwykle korzystny dla rodzimego futbolu. Trzy "oczka" w starciu z ekipą z Anglii dały Polsce 0.5 punktu do rankingu UEFA. Co niezwykle istotne powiększyliśmy przewagę nad Szwecją, Rumunią, a także zachowaliśmy niezbędny dystans do 20. Chorwacji, która również zyskała taki sam dorobek punktowy.