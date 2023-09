Świetne wieści dla zdobywców Pucharu Polski. UEFA wprowadza ważne zmiany

Oznacza to, że w Europie zagra dwanaście drużyn więcej niż w bieżącej kampanii. To ułatwienie musiało mieć także wpływ na lepszą ścieżkę polskich klubów. Triumfator Pucharu Polski 2023/24 (lub wicemistrz Ekstraklasy, jeśli po Puchar sięgnie mistrz kraju) będzie mógł zagrać w eliminacjach Ligi Europy. Oczywiście zacznie od pierwszej rundy, ale jest to dużo lepsza sytuacja od aktualnej. Tego lata w Legia Warszawa musiała ruszać do boju również od samego początku kwalifikacji, ale do zaledwie Ligi Konferencji.