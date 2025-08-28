Świetne wieści dla polskiego obrońcy. Słynny trener wydał wyrok, słowo się rzekło

Eliminacje do europejskich pucharów dobiegają końca. W środowy wieczór duże emocje były w meczu 4. rundy el. Ligi Mistrzów pomiędzy Fenerbahce Stambuł, a Benfiką Lizbona. Górą był zespół z Portugalii 1:0, który zagra w fazie ligowej Champions League. Z kolei ekipa z Turcji rywalizować będzie w Lidze Europy. Trenerem tureckiego zespołu jest Jose Mourinho, który po meczu nie rozpaczał z powodu porażki. - Gdybyśmy grali w Lidze Mistrzów, prawdopodobnie rozegralibyśmy osiem meczów. W Lidze Europy będziemy walczyć o tytuł - wypalił portugalski szkoleniowiec.

Jose Mourinho wskazał faworyta Ligi Europy. Świetne wieści dla Jana Bednarka

Dziennikarze na pomeczowej konferencji postanowili zapytać Mourinho o pozostałe zespoły z Portugalii. Jednym z rywali Fenerbahce w fazie ligowej Ligi Europy może być FC Porto, którego barw broni Jan Bednarek, a być może i niedługo trafi tam Jakub Kiwior.

Oni będą walczyć o wygraną, są bardzo mocni

FC Porto to dwukrotny zdobywca Pucharu Europy (1987, 2004) i dwukrotny triumfator Ligi Europy (2003, 2011). W poprzednim sezonie ligi portugalskiej zajął trzecie miejsce.

Przed sezonem do portugalskiego giganta trafił Jan Bednarek. Reprezentant Polski od razu wywalczył sobie miejsce w składzie "Smoków" i jest chwalony przez dziennikarzy i ekspertów. Portugalczycy wręcz się zakochali w 29-latku. W kręgu zainteresowań FC Porto pojawił się także obrońca Arsenalu Jakub Kiwior, który bardzo jasno błyszczał w końcowych etapach poprzedniego sezonu. Kiwor miał już we wtorek przejść testy medyczne w Portugalii, ale kluby ciągle nie doszły do pełnego porozumienia.

Losowanie fazy ligowej Ligi Europy zaplanowano na piątek (29 sierpnia), godz. 13:00.

