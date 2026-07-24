O godz. 19:00 na Motor Lublin Arena rozpoczęło się pierwsze spotkanie drugiej rundy eliminacji Ligi Europy. Pełniące rolę gospodarza Dynamo Kijów zmierzyło się z PAOK-iem Saloniki. Ukraińska drużyna przegrała 2:3, jednak po ostatnim gwizdku dużo więcej mówi się o tym, co działo się na trybunach.

W trakcie pojedynku fani obu zespołów byli do siebie wrogo nastawieni. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem Dynamo - ze względu na bezpieczeństwo - odradzało swoim kibicom przyjazd do Lublina.

Oto stanowisko policji po incydencie w Lublinie

Ostatecznie byliśmy świadkami licznych wyzwisk i wulgarnych przyśpiewek. W sektorze gości pojawiła się również rosyjska flaga, co jeszcze bardziej podsyciło konflikt. Na szczęście nie doszło do rękoczynów. Skutecznie zareagowała ochrona.

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Dzień po meczu skontaktowaliśmy się z oficerem prasowym Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, podinspektorem Kamilem Gołębiowskim. Oto co usłyszeliśmy:

- Doszło do pewnych prowokacji między kibicami. Na stadionie interweniowali pracownicy ochrony, którzy poradzili sobie z całą sytuacją. Interwencja funkcjonariuszy policji była zbędna. My jako policja nie prowadzimy żadnego postępowania w tej sprawie. Z tego co wiem, kilkudziesięciu sympatyków Dynama zaczęło przemieszczać się w stronę sektora, gdzie byli kibice PAOKU. Interweniowała ochrona, nie było żadnych zamieszek. Nie doszło do konfrontacji pomiędzy kibicami obu drużyn - potwierdził.

Z relacji NEXTA wynika, że ochrona była zmuszona użyć gazu łzawiącego w celu opanowania sytuacji.

Dynamo Kijów - PAOK Kazimierz Kozuch/ArenaAkcji Newspix.pl

Dynamo Kijów - PAOK Eryk Rak /400mm Newspix.pl





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