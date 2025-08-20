UEFA oczywiście nie mogła milczeć w tej sprawie. Komisja Dyscyplinarna federacji podjęła działania w celu nałożenia kar za niepożądane incydenty w spotkaniu z 14 sierpnia. Okazuje się jednak, że postępowanie toczy się przeciwko obydwu ekipom, biorącym udział w tym meczu. Głos zabrał w tej kwestii sam prezes UEFY Aleksander Ceferin, lecz jego wypowiedź niestety również nie przyniosła konkretów w kwestii nałożenia najwyższej kary na izraelskie ekipy - wykluczenia z europejskich rozgrywek. Wiele osób oczekuje tego bowiem, a to ze względu na obecnie toczącą się wojnę izraelsko-palestyńską, która co dzień pochłania życie setek, jeśli nie tysięcy ludzi.

Ekspert wprost o szansach na wykluczenie izraelskich ekip z rozgrywek UEFA

Czy jest szansa, że Izraelczycy pożegnają się w najbliższym czasie z europejskimi rozgrywkami piłkarskimi? Portal "WP SportoweFakty" zapytał o to prezesa Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej Michała Banasiaka.

Ekspert przyznał, iż na tego typu decyzje bardzo często ma wpływ ogrom nakładających się na siebie aspektów. Porównał tutaj analogiczną sytuację, mającą miejsce w przypadku wojny rosyjsko-ukraińskiej. Jego zdaniem, z racji na rozdźwięk geopolityczny federacje sportowe mają "nie wychodzić przed szereg" w kwestii karania sportowców z Izraela, co miało już miejsce w przypadku Rosjan. Przypomniał, iż w roku 2022 UEFA również nie kwapiła się do nakładania sankcji na rosyjskie drużyny, a zrobiła to dopiero po licznych protestach ze strony środowiska piłkarskiego.

Jedną z rzeczy, która z pewnością nie pozwoli zamieść skandalu z meczu Rakowa pod przysłowiowy dywan, jest skala z jaką ów incydent odbił się na całym świecie. Banasiak twierdzi, iż nigdy jeszcze nie spotkał się z tak szeroką reakcją ze strony różnych środowisk, od kibicowskich po polityczne. Skala oburzenia Polaków w związku z haniebnym występkiem kibiców Maccabi była jego zdaniem naprawdę bardzo duża.

Jakie są jednak szanse, iż w tej sprawie doczekamy się wyroku, w ramach którego izraelskie drużyny pożegnają się z europejskimi rozgrywkami piłkarskimi? Wedle słów eksperta, nie są one spektakularnie wysokie.

Spodziewam się kar nałożonych na Maccabi. Wbrew temu, co twierdzili niektórzy komentujący, izraelskie kluby nie są traktowane wyjątkowo. UEFA w przeszłości już je karała, gdy ich kibice zachowywali się w niewłaściwy sposób. Spodziewam się głównie kary finansowej lub zamknięcia części stadionu na określoną liczbę meczów. Nie spodziewam się wykluczenia Maccabi z dalszych rozgrywek, bo to byłaby już kara sportowa, a od takich kar UEFA raczej stroni. Oczywiście, jest na to jakaś szansa, ale nikła. Ten incydent z meczu Rakowa miał ogromny zasięg, na federacji jest ogromna presja, więc prognozuję, że posypią się kary na izraelski klub

Na koniec ekspert dodał również, że w niedalekiej przyszłości nie wyklucza kolejnych przypadków manifestacji ze strony kibiców izraelskich, które będą wycelowane bezpośrednio w kraj nad Wisłą. Izrael jest bowiem jednym z rywali reprezentacji Polski w koszykówce, która już 28 sierpnia rozpocznie zmagania w ramach tegorocznych mistrzostw Europy. Mecz Polska - Izrael w ramach EuroBasketu dobędzie się 30 sierpnia o godzinie 20:30.

Maccabi Haifa - Raków Częstochowa Waldemar Deska PAP

Fani Maccabi Hajfa przed meczem z Panathinaikosem, 05.10.2023 r. Ohad Zwigenberg East News

Maccabi Hajfa - Raków Częstochowa Waldemar Deska PAP

''Wydarzenia'': Skandal na meczu z izraelskim klubem. Obsceniczne zachowania i antypolski baner Polsat News Polsat News