Skandal w Lublinie. Kibice z rosyjską flagą. Służby użyły gazu

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Do skandalicznych scen doszło na stadionie w Lublinie przy okazji meczu el. Ligi Europy. Pełniące rolę gospodarza Dynamo Kijów podejmowało PAOK Saloniki. Nie obyło się bez demonstracji politycznych w wulgarnym wydaniu. W sektorze zajmowanym przez kibiców gości w pewnej chwili pojawiła się rosyjska flaga. Jak się okazuje, w jawnej prowokacji wzięli udział Polacy.

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Flaga rosyjska na trybunach podczas meczu w Lubliniex.com/ZoryaLondonskmateriał zewnętrzny

Szachtar Donieck od tego sezonu nie rozgrywa "domowych" potyczek pucharowych w Polsce. Ze współpracy z nim zrezygnowała krakowska Wisła. Mistrz Ukrainy szuka teraz stadionu w Anglii lub w Niemczech.

Z polskiej gościny skorzystało za to Dynami Kijów. Czwartkowy mecz tej drużyny z PAOK-iem Saloniki w el. Ligi Europy rozgrywany był w Lublinie. Po ostatnim gwizdku mówi się niestety nie tylko o rywalizacji sportowej.

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Na długo przed meczem Dynamo odradzało swoim kibicom wyjazd do Lublina. Chodziło o względy bezpieczeństwa. Spodziewano się prowokacji, a nawet fizycznych napaści.

Do bezpośredniej konfrontacji między kibicami na szczęście nie doszło. Nie obyło się jednak bez starć z ochroną. Korespondent NEXTA donosi, że służby musiały użyć gazu łzawiącego, by zaprowadzić porządek na obiekcie.

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W pewnej chwili w sektorze zajmowanym przez fanów PAOK-u zaczęła powiewać rosyjska flaga. Naoczni świadkowie twierdzą, że byli tam również kibice łódzkiego Widzewa. To ich ma być słychać na nagraniach krążących po sieci. Skandują: ""je*** UPĘ i Banderę".

Ukraińscy kibice w odpowiedzi obrzucili stekiem wulgaryzmów Rosję. Wykrzykiwane hasła nie nadają się do choćby fragmentarycznego cytowania. Surowe kary ze strony UEFA wydają się nieuniknione.

Mecz zakończył się porażką Dynama 2:3. Rewanż odbędzie się 30 lipca w Salonikach.

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