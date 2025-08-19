Skandal przed meczem eliminacji LE. Kibic brutalnie pobity pod stadionem Legii. Sprawę bada policja

Do brutalnego ataku miało dojść na niespełna godzinę przed rozpoczęciem spotkania 3. rundy kwalifikacji do LE w którym zmierzyły się ze sobą Legia Warszawa oraz AEK Larnaka. Jak podaje portal "TVN24", powołując się na relację naocznego świadka zdarzenia, w oficjalnym sklepie z pamiątkami drużyny pojawił się kibic, który miał na sobie koszulkę innej drużyny. Chwilę później grupa kiboli "Wojskowych" miała zachowywać się agresywnie względem przybyłego mężczyzny.

Ten zapewnił ich, że przyszedł do sklepu, aby kupić koszulkę Legii, jednak jego słowa nie załagodziły eskalującej sytuacji. Jak podaje anonimowy świadek zdarzenia, tuż po podejściu do kasy kibic został zaatakowany przez grupę przebywających w sklepie kiboli lokalnej drużyny.

"Kilku kiboli dopadło go, powaliło na ziemię, skopało i rozbiło twarz prawdopodobnie kastetem. Zerwali z niego czerwoną koszulkę, zabronili mu kupić koszulkę Legii i wyszli. Mężczyzna został w sklepie cały zakrwawiony na twarzy, bez koszulki" - podaje świadek zdarzenia cytowany przez portal "TVN24".

Brutalny atak kiboli Legii Warszawa. Policja bada sprawę pobicia przy Łazienkowskiej

Z dalszej części relacji wynika, iż ochrona ani pracownicy sklepu w żaden sposób nie zareagowali na zaistniałą sytuację. Choć zdaniem świadka na miejsce momentalnie przybyli funkcjonariusze policji, oni również nie zatrzymali spokojnie opuszczających sklep napastników.

"Najbardziej nas zdziwiło to, że sytuacja eskalowała przez kilka minut, jak za tym mężczyzną w sklepie chodziła grupka kiboli i kazała mu zdejmować koszulkę. Ochrona mogła to zatrzymać, ale tego nie zrobiła i doszło do brutalnego ataku. Nigdy nie widzieliśmy na własne oczy takiej agresji" - opisuje wydarzenie świadek.

Dziennikarze "TVN24" poprosili o komentarz w tej sprawie między innymi biuro prasowe Legii Warszawa, lecz otrzymali jedynie zdawkową odpowiedź, z której wynika, iż klub poinformował o zaistniałej sytuacji odpowiednie służby. Przedstawiciele Legii podkreślili również, iż do zakończenia postępowania wstrzymują się od dalszych komentarzy w tej sprawie.

Dużo więcej możemy dowiedzieć się ze stanowiska rzecznika prasowego śródmiejskiej policji, który w rozmowie z portalem "tvnwarszawa.pl" potwierdził wpłynięcie zgłoszenia o incydencie przy ul. Łazienkowskiej.

"Na miejscu interweniowali policjanci, którzy w okolicach stadionu zabezpieczali imprezę masową. Gdy tylko pojawiła się taka informacja, że jest konieczność podjęcia interwencji, policjanci podjęli czynności na miejscu, w tym rozmawiali z pokrzywdzonym i go wylegitymowali. Dopełnili wszelkich obowiązków w związku z tą sytuacją" - tłumaczy młodszego aspiranta Jakub Pacyniak.

Dodatkowo funkcjonariusz przekazał również, że pobity 49-latek złożył już oficjalne zawiadomienie w sprawie pobicia. Z ustaleń wynika, iż mimo bestialskiego ataku doznał on niegroźnych obrażeń, które nie wymagały hospitalizacji. Policjanci, którzy mieli już zabezpieczyć dokumentację medyczną mężczyzny, są obecnie na etapie odtwarzania dokładnego przebiegu wydarzeń oraz ustalania pobudek, którymi kierowali się napastnicy. Pod uwagę bierze się atak w wykonaniu większej liczby napastników.

