Siedem osób nie żyje. Żałoba w klubie Polaka. UEFA pozostaje nieugięta

"Podczas dzisiejszych meczów Ligi Europy UEFA w Lyonie i Atenach minutą ciszy zostanie uczczona pamięć kibiców PAOK, którzy tragicznie stracili życie. Ponadto piłkarze na meczu pomiędzy LOSC Lille i SC Freiburg dołączą do akcji, aby uczcić pamięć ofiar brawami" - komunikat tej treści wydała UEFA w czwartkowy wieczór.

Greckie media donoszą, że wniosek PAOK-u o przełożenie mecze z Lyonem na inny termin został odrzucony.

Liga Europy. Tragiczna śmierć kibiców PAOK-u Saloniki. Jechali na mecz w 10, przeżyło trzech

Do wypadku doszło w środę. W pobliżu Timisoary (zachodnia Rumunia) bus wiozący fanów greckiego klubu zderzył się czołowo z ciężarówką. Siedmiu kibiców zginęło na miejscu, trzech jest ciężko rannych.

W sieci krąży nagranie z momentu zdarzenia. Nie publikujemy go ze względu na skalę drastyczności. Fakt, że trzy osoby przeżyły, należy traktować w kategoriach cudu.

"Byłem głęboko wstrząśnięty, gdy dowiedziałem się o tragicznym wypadku w Rumunii, w którym zginęło naszych siedmiu młodych rodaków" - oznajmił w mediach społecznościowych premier Grecji Kyriakos Mitsotakis.

- Jestem zdruzgotany niesprawiedliwą stratą młodych ludzi, kibiców naszej ukochanej drużyny, którzy jechali, by kibicować naszemu PAOK-owi. Łączę się w bólu z rodzinami i milionami naszych rodaków. Niech Bóg ma ich w opiece - to słowa prezesa klubu, Ivana Savvidisa.

W najbliższy weekend minuta ciszy poprzedzi wszystkie mecze rozgrywane na terenie Grecji.

Spotkanie Lyon - PAOK zostanie rozegrane w ramach ostatniej kolejki fazy ligowej LE. Francusi klub jest liderem tabeli i ma już pewny awans do 1/8 finału. PAOK, którego zawodnikiem pozostaje Tomasz Kędziora, zajmuję 12. lokatę. Udział w fazie pucharowej również ma już zapewniony (co najmniej 1/16 finału).

