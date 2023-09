Sensacyjne wieści dla Polski. Na to czekały polskie kluby

Na razie żaden polski klub nie rywalizuje w eliminacjach Ligi Europy, a Raków Częstochowa zagra w jej fazie grupowe po zsyłce w wyniku przegranej ostatniej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Jak jednak podał serwis legia.net, UEFA chce zmienić zasady i wprowadzić do eliminacji Ligi Europy przedstawiciela każdego kraju, tak jak to ma miejsce w wypadku walki o Ligę Mistrzów. To przełom.