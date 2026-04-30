Sceny w Anglii. Kosmiczna interwencja, później fatalny błąd. Kolega pogrążył Casha

Sezon 2025/2026 wkroczył w decydującą fazę. W przypadku europejskich rozgrywek międzynarodowych pozostało już tylko kilka zespołów, które wciąż walczą o prestiżowe trofea.

Prawo do gry w półfinałach Ligi Europy wywalczyły sobie: Aston Villa, Nottingham Forest, Braga oraz Freiburg. Zdecydowane emocje budzi para złożona z dwóch angielskich ekip. Po drodze wyeliminowały one bardzo mocnych kandydatów do końcowego sukcesu. "Tricky Trees" odprawili z kwitkiem FC Porto, natomiast "The Villans" pożegnali Bolognę.

Bohaterska interwencja golkipera. Rywale już widzieli piłkę w siatce. Później fatalny błąd kolegi Polaka

Pierwsze spotkanie "angielskiego półfinału" LE odbyło się 30 kwietnia 2026 roku. Aston Villa, w składzie której znalazł się oczywiście Matty Cash, zameldowała się tego dnia na City Ground, aby powalczyć o zwycięstwo, przybliżające do finału rozgrywek.

Pierwsze minuty starcia upływały obydwu ekipom pod znakiem wyczuwania swoich oponentów. Byliśmy świadkami długich fragmentów "klepania piłki" oraz poszukiwania sposobów na przełamanie defensywy drużyny przeciwnej. Choć przez dłuższy czas brakowało klarownych akcji podbramkowych, swoją przewagę w rozgrywaniu stopniowo zarysowywali zawodnicy Aston Villi.

W końcu "The Villans" zaczęli przebijać się pod bramkę gospodarzy oraz znajdywać okazje do oddania strzałów. Mieli oni kilka sytuacji do otwarcia wyniku, jednak w ich uderzeniach brakowało dokładności, która pozwoliłaby zmieścić piłkę w siatce. Dobrą dyspozycją w pierwszej połowie wykazywał się również golkiper Nottingham Stefan Ortega.

Niewykorzystane okazje omal nie zemściły się na graczach Aston Villi. W 33. minucie w świetnej sytuacji znalazł się Igor Jesus. Po dośrodkowaniu kolegi oddał on strzał z raptem kilku metrów. Każdy kibic, obecny na stadionie, widział już prawdopodobnie piłkę w siatce. Inne plany miał jednak bramkarz przyjezdnych - Emiliano Martinez. Argentyńczyk popisał się nadludzkim refleksem, wyłapując strzał rywala praktycznie na linii bramkowej. Dzięki jego interwencji udało się zachować bezbramkowy remis do końca pierwszej połowy.

Początek drugiej odsłony również nie zapowiadał prędkiej zmiany wyniku. Obydwie ekipy miały spory problem z kreowaniem sytuacji podbramkowych. Dodatkowo, narastające napięcie powodowało coraz więcej aktów agresji wśród piłkarzy. Wszystko zmieniło się w drugiej połowie, kiedy to po fatalnym błędzie jednego z defensorów arbiter otrzymał informację o potencjalnym rzucie karnym dla gospodarzy.

Po interwencji VAR-u wszystko było jasne - przy próbie zablokowania piłki Lucas Digne dopuścił się ewidentnego zagrania ręką. Arbiter wskazał na wapno a do egzekwowania rzutu karnego podszedł Chris Wood. Mimo bogatego doświadczenia Martinez nie miał szans na skuteczną interwencję. Tym samym, w 71. minucie meczu wynik w końcu został otwarty.

Cash i spółka wciąż mieli jeszcze blisko 20 minut na odrobienie powstałych strat. Z ich perspektywy czas jednak uciekał nieubłaganie. W końcu arbiter zagwizdał po raz ostatni. Po charakternym boju to zawodnicy Nottingham Forest osiągnęli minimalne prowadzenie w dwumeczu. Niemniej, losy awansu do finału LE wciąż pozostają otwarte.

Statystyki meczu Nottingham Forest 1 - 0 Aston Villa Posiadanie piłki 49% 51% Strzały 11 10 Strzały celne 5 4 Strzały niecelne 3 3 Strzały zablokowane 3 3 Ataki 71 84

Kadr z meczu Aston Villa - Nottingham Forest Ryan Crockett/DeFodi Images Newspix.pl

