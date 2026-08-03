Zeszłotygodniowe niepowodzenie w rozgrywkach Ligi Mistrzów sprawiło, że w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy będziemy mieli aż trzech przedstawicieli polskiej federacji. Lech Poznań po kompromitującej porażce z duńskim Aarhus po raz kolejny pożegnał się z marzeniami o elicie. Górnik Zabrze dzielnie walczył, lecz finalnie nie zdołał wyeliminować tureckiego Fenerbahce.

W trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy "Kolejorz" zmierzy się z farerskim KI Klaksvik. Mistrz Polski w starciu ze swoim odpowiednikiem z Wysp Owczych jest zdecydowanym faworytem. Na takie miano nie może liczyć Górnik, którego kolejnym rywalem będzie węgierski Ferencvaros - zespół od wielu lat obecny w europejskich pucharach. W trzeciej rundzie do akcji wkroczy Jagiellonia Białystok. Ich pierwszy przeciwnikiem został szkocki Rangers FC.

Zanim jednak rozegrane zostaną spotkania trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy, w szwajcarskim Nyonie odbyło się losowanie kolejnej fazy rozgrywek. Górnik, Lech oraz Jagiellonia poznali swoich kolejnych rywali, z którymi zagrają w przypadku awansu do kolejnej fazy LE. Wszystkie trzy polskie kluby były rozstawione w losowaniu.

Pięć polskich klubów w grze o Ligę Europy i Ligę Konferencji. Oto potencjalni rywale w IV rundzie

Lecha znów może czekać daleka wyprawa na północ

Porażka z Aarhus była dla Lecha jedną z największych kompromitacji ostatnich lat. Mistrz Polski zmarnował przewagę trzech goli z pierwszego spotkania i odpadł z rozgrywek Ligi Mistrzów już na etapie drugiej rundy eliminacji.

Liga Europy ma stanowić dla "Kolejorza" nagrodę pocieszenia, bowiem w Poznaniu oczekiwania wobec awansu do elity były ogromne. Drużyna Nielsa Frederiksena w przypadku wygranej z KI Klaksvik mogła błyskawicznie dostać szansę do rewanżu.

Potencjalnym rywalem Lecha jest bowiem przegrany pary Ligi Mistrzów Sabah Baku - Aarhus. Oprócz tej pary, w gronie potencjalnych przeciwników mistrza Polski był również triumfator pary Vikingur - Thun, zdobywca Pucharu Grecji OFI Heraklion oraz gorszy z pary Dinamo Zagrzeb - Żalgiris Kowno. Z tego grona Lech wylosował swojego kolejnego rywala.

Vikingur Reykjavik (Islandia) / FC Thun (Szwajcaria) - 11.750

OFI Heraklion (Grecja) - 9.682

przegrany pary LM Sabah Baku (Azerbejdżan) / Aarhus (Dania) - 6.000

przegrany pary LM Żalgiris Kowno (Litwa) / Dinamo Zagrzeb (Chorwacja) - 6.000

Ostatecznie Lech w przypadku wyeliminowania mistrza Wysp Owczych Lech zagra w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy z lepszym z pary Vikingur - Thun. "Kolejorza" czeka tym samym wyjazd na Islandię lub do Szwajcarii.

Górnik znów może wrócić do Turcji. Szykuje się powtórka z rozrywki

Górnik Zabrze zdecydowanie nie ma szczęścia w losowaniu. Już na starcie trafił się szalenie mocny przeciwnik w postaci Fenerbahce. Drugi z rywali, czyli węgierski Ferencvaros, również jest faworytem w bezpośrednim starciu z Zabrzanami.

Wygrana z Węgrami niekoniecznie będzie oznaczała, że wicemistrz Polski o fazę ligową Ligi Europy zagra ze znacznie słabszym przeciwnikiem. W gronie potencjalnych rywali przed losowaniem znajdowali się: przegrany meczu Ligi Mistrzów Hapoel Beer Szewa - Crvena zvezda Belgrad, belgijski Sint-Truiden, turecki Trabzonspor oraz przegrany dwumeczu pomiędzy Celje i Araratem-Armenią. Z grona tych drużyn wyłoniono potencjalnego rywala Górnika.

przegrany pary LM Hapoel Beer Szewa (Izrael) / Crvena zvezda (Serbia) - 14.000

Sint-Truiden (Belgia) - 12.450

Trabzonspor (Turcja) - 11.000

przegrany pary LM Ararat-Armenia (Armenia) / Celje (Słowenia) - 7.000

W ostatecznym rozrachunku los nie był łaskawy dla Górnika. Drużyna prowadzona przez Michala Gasparika w przypadku wyeliminowania Ferencvarosu zagra w IV rundzie eliminacji Ligi Europy z Trabzonsporem. Zabrzanie tym samym mogą znowu wyjechać do Turcji, tym razem na starcie ze zdobywcą krajowego pucharu w poprzedniej kampanii.

Szczęśliwe losowanie Jagiellonii. Wystarczy jedynie pokonać Szkotów

Ostatnie dwa sezony w europejskich pucharach dla Jagiellonii Białystok były wyjątkowo udane. Drużyna Adriana Siemieńca dwukrotnie dostawała się fazy pucharowej Ligi Konferencji. To zbudowało Białostoczanom wysoki współczynnik w rankingu UEFA.

Pomimo tego "Jaga" na start eliminacji Ligi Europy mierzy się z bardzo trudnym przeciwnikiem. Już w czwartek na Podlasie przylecą zawodnicy szkockiego Rangers FC. Fakt ten powoduje, że w losowaniu czwartej rundy eliminacji Ligi Europy Jagiellonia jest rozstawiona.

Poniedziałkowy podział na grupy dokonany przez UEFA okazał się być dla Jagiellonii wyjątkowo fortunny. W przypadku wyeliminowania Szkotów droga do fazy ligowej Ligi Europy wydaje się być prosta. Lista potencjalnych rywali "Jagi" zdecydowanie nie powinna robić wrażenia na drużynie z tak dużym doświadczeniem w Europie.

Larne (Irlandia Północna) / Iberia Tbilisi (Gruzja) - 9.000

Lillestrom (Norwegia) - 8.247

przegrany pary LM Lewski Sofia (Bułgaria) / Kajrat Ałmaty (Kazachstan) - 7.000

przegrany pary LM Mjallby (Szwecja) / Slovan Bratysława (Słowacja) - 5.925

Jeżeli Jagiellonii uda się wyeliminować Rangers FC, to o fazę ligową Ligi Europy rywalizować będzie ze zwycięzcą dwumeczu pomiędzy Larne z Irlandii Północnej oraz gruzińską Iberią Tbilisi.

Mecze trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy odbędą się 5-6 i 12-13 sierpnia, natomiast spotkania czwartej fazy zaplanowano na 20 i 27 sierpnia.

Komplet par IV rundy eliminacji Ligi Europy

Trabzonspor (Turcja) - Górnik Zabrze (Polska) / Ferencvaros (Węgry)

Jagiellonia Białystok (Polska) / Rangers (Szkocja) - Larne (Irlandia Północna) / Iberia Tbilisi (Gruzja)

Lech Poznań (Polska) / KI Klaksvik (Wyspy Owcze) - Vikingur (Islandia) / Thun (Szwajcaria)

KuPS Kupio (Finlandia) / Universitatea Craiova (Rumunia) - Ararat-Armenia (Armenia) / Celje (Słowenia)

Sint-Truiden (Belgia) - Lincoln Red Imps (Gibraltar) / Omonia Nikozja (Cypr)

Hapoel Beer Szewa (Izrael) / Crvena zvezda (Serbia) - Viktoria Plzen (Czechy)

Shamrock Rovers (Irlandia) / Egnatia (Albania) - Lillestrom (Norwegia)

Mjallby (Szwecja) / Slovan Bratysława (Słowacja) - Pafos (Cypr) / Red Bull Salzburg (Austria)

Lewski Sofia (Bułgaria) / Kajrat Ałmaty (Kazachstan) - PAOK (Grecja) / Anderlecht (Belgia)

Hradec Kralove (Czechy) / Besiktas (Turcja) - Dinamo Zagrzeb (Chorwacja) / Żalgiris Kowno (Litwa)

Benfica (Portugalia) / Hearts (Szkocja) - Aarhus (Dania) / Sabah (Azerbejdżan)

OFI Heraklion (Grecja) - Maccabi Tel Awiw (Izrael) / CSKA Sofia (Bułgaria)





Liga Narodów. Najlepsze asy w meczu Stany Zjednoczone - Polska. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport