Powoli rozkręca się piłkarski sezon klubowy 2026/2027. Za nami są już pierwsze spotkania kwalifikacyjne 2. rundy do europejskich pucharów, a co ważne dla polskich kibiców - ruszyła PKO BP Ekstraklasa. Niemniej jednak do nieciekawych wydarzeń doszło w czwartek (23 lipca) przy okazji starcia Dynamo Kijów - PAOK Saloniki.

Na obiekcie w Lublinie lepsi okazali 3:2 okazali się piłkarze greckiego giganta, lecz w mediach głośniej niż o samym spotkaniu było o wydarzeniach z trybun. Wśród fanów drużyny przyjezdnej w pewnym momencie pojawiła się rosyjska flaga, co nie umknęło uwadze Ukraińcom.

Ci szybko zareagowali na taki ruch przeciwników i złożyli oficjalną skargę do UEFA. Na dwa dni przed starciem rewanżowym grecka ekipa postanowiła odpowiedzieć na wszelkie zarzuty. Do tego pojawił się dość ciekawy apel skierowany do wspomnianej federacji, co już niesie się szerokim echem w sieci.

PAOK reaguje na skargę, jest stanowisko. "Apelujemy"

Grecki klub wskazał, że w jego interesie jest jedynie granie w piłkę oraz zachowanie odpowiedniej atmosfery. Wszystkie inne rzeczy, które nie są związane ze sportem nie są w ogóle w obrębie zainteresowań drużyny. Gigant zaapelował również do UEFA, by ta do ich sprawy podeszła w taki sam sposób, jak do walki z rasizmem czy ksenofobią.

- Naszym pragnieniem jest grać w piłkę, zachować sportową atmosferę i iść naprzód. Nic więcej. Przed meczem rewanżowym pomiędzy PAOK-iem a Dynamem apelujemy do przedstawicieli UEFA o wykazanie się takim samym zasadniczym podejściem, jakie organizacja prezentuje w walce z rasizmem i ksenofobią. Oczekujemy rzetelnej oceny jawnych prowokacji skierowanych przeciwko naszemu klubowi i Ukrainie, aby podobne incydenty nie powtórzyły się w przyszłości - przekazano w komunikacie.

O sprawie rozpisują się już greckie oraz ukraińskie media. Na werdykt UEFA należy jednak jeszcze nieco poczekać. Rewanżowe spotkanie między ekipami odbędzie się w czwartek 30 lipca. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 19:45.

PAOK Saloniki ALEX NICODIM AFP

Logo UEFA Mairo Cinquetti / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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