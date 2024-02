Roma z awansem, Zalewski bohaterem. Polak wykorzystał decydującego karnego!

Ekipa AS Roma po ostatnim czwartkowym wieczorze może się cieszyć z awansu do 1/8 finału Ligi Europy - zespół z "Wiecznego Miasta" bowiem koniec końców wyeliminował z rozgrywek Feyenoord Rotterdam, choć by rozstrzygnąć tę rywalizację konieczna była seria rzutów karnych. W niej żelaznymi nerwami popisał się reprezentant Polski Nicola Zalewski, który wykorzystał kluczową "jedenastkę" i w ten sposób stał się bohaterem "Giallorossich".