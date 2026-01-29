Partner merytoryczny: Eleven Sports

Reprezentant Polski czekał 7 miesięcy, koniec odliczania. Przełomowa informacja

Tomasz Chabiniak

Mecz reprezentacji Polski z Finlandią z 10 czerwca 2025 roku zapadł na długo w pamięć kibiców. Porażka w Helsinkach doprowadziła do zakończenia rozdziału selekcjonerskiego Michała Probierza. Jest jednak zawodnik, który na myśl o tamtym spotkaniu mógł choć odrobinę się uśmiechnąć. Od tamtej pory do czwartkowego wieczoru nie pojawiał się w starciach oficjalnych.

Piłkarz w czerwono-białej koszulce, trzymający za kołnierz swojego stroju, z widocznym logo sponsora oraz emblematem ligi na rękawie, na ciemnym, rozmytym tle stadionu.
Jakub ModerSTEFAN KOOPS / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

"Jakub Moder wrócił do drużyny" - głosił w środę wpis Feyenoordu Rotterdam w mediach społecznościowych. Polak po raz pierwszy w tym sezonie znalazł się w kadrze meczowej. Przypomnijmy, że od lata borykał się z problemami z plecami. Różni lekarze stawiali różne diagnozy, ostatecznie ta październikowa okazała się prawidłowa.

Polski pomocnik musiał poddać się operacji, miał przepuklinę kręgosłupa. "Była na tyle dobrze zakamuflowana przy nerwie, że wcześniej było ją trudno namierzyć" - informowały Meczyki.pl.

W przerwie pomiędzy rundą jesienną a wiosenną 26-latek zaczął trenować z resztą drużyny. W czwartkowy wieczór holenderski zespół grał na Estadio La Cartuja w Sewilli z Realem Betis. Nasz rodak wszedł na murawę w 69. minucie. Zanotował 18 kontaktów z piłką (w tym 16 podań), zanotował 4 odbiory, po jednym odbiorze i wygranym pojedynku. Miał też nieudany wślizg i jedną stratę.

    Jakub Moder zagrał w meczu po 233 dniach. Feyenoord odpadł z Ligi Europy

    Był to jego pierwszy występ w meczu oficjalnym od 10 czerwca zeszłego roku, gdy reprezentacja Polski przegrała z Finlandią 1:2, co ostatecznie doprowadziło do odejścia selekcjonera Michała Probierza. Moder wyszedł w podstawowym składzie na Stadionie Olimpijskim, a w 87. minucie zmienił go Jakub Piotrowski.

    To były więc długie 233 dni oczekiwania, niemal 8 miesięcy.

    Niestety powrót okazał się słodko-gorzki, bo Feyenoord nie dał rady dokonać cudownego zwrotu akcji i znaleźć się w najlepszej "24" fazy ligowej. Przegrał z "Los Verdiblancos" 1:2 i wylądował na 29. pozycji w tabeli. Zanotował łącznie bilans 2-0-6, a więc zdobył tylko 6 punktów. Do awansu - jak się okazało - było potrzebnych 9 i w miarę niezły bilans bramkowy.

    Dzisiejszym gościom pozostała już tylko walka w Eredivisie (2. miejsce ze stratą 14 oczek do PSV i przewagą dwóch nad Ajaxem), bo z krajowego pucharu odpadli już grudniowej drugiej rundzie. Ich trenerem pozostaje były świetny napastnik Robin van Persie.

      Jakub Moder, 02.06.2025 r.
      Jakub Moder, 02.06.2025 r.Grzegorz WajdaEast News
      Piłkarz w czerwonym dresie reprezentacji Polski, stojący wśród innych zawodników na stadionie. W tle rozmyty tłum kibiców na trybunach.
      Jakub ModerMarcin GolbaAFP
      Dwóch piłkarzy reprezentacji Polski w białych koszulkach z czerwonymi akcentami ściska sobie dłonie na stadionie, jeden z nich ma na plecach nazwisko Lewandowski i numer 9, drugi numer 8.
      Robert Lewandowski i Jakub ModerANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
