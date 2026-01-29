Reprezentant Polski czekał 7 miesięcy, koniec odliczania. Przełomowa informacja

"Jakub Moder wrócił do drużyny" - głosił w środę wpis Feyenoordu Rotterdam w mediach społecznościowych. Polak po raz pierwszy w tym sezonie znalazł się w kadrze meczowej. Przypomnijmy, że od lata borykał się z problemami z plecami. Różni lekarze stawiali różne diagnozy, ostatecznie ta październikowa okazała się prawidłowa.

Polski pomocnik musiał poddać się operacji, miał przepuklinę kręgosłupa. "Była na tyle dobrze zakamuflowana przy nerwie, że wcześniej było ją trudno namierzyć" - informowały Meczyki.pl.

W przerwie pomiędzy rundą jesienną a wiosenną 26-latek zaczął trenować z resztą drużyny. W czwartkowy wieczór holenderski zespół grał na Estadio La Cartuja w Sewilli z Realem Betis. Nasz rodak wszedł na murawę w 69. minucie. Zanotował 18 kontaktów z piłką (w tym 16 podań), zanotował 4 odbiory, po jednym odbiorze i wygranym pojedynku. Miał też nieudany wślizg i jedną stratę.

Jakub Moder zagrał w meczu po 233 dniach. Feyenoord odpadł z Ligi Europy

Był to jego pierwszy występ w meczu oficjalnym od 10 czerwca zeszłego roku, gdy reprezentacja Polski przegrała z Finlandią 1:2, co ostatecznie doprowadziło do odejścia selekcjonera Michała Probierza. Moder wyszedł w podstawowym składzie na Stadionie Olimpijskim, a w 87. minucie zmienił go Jakub Piotrowski.

To były więc długie 233 dni oczekiwania, niemal 8 miesięcy.

Niestety powrót okazał się słodko-gorzki, bo Feyenoord nie dał rady dokonać cudownego zwrotu akcji i znaleźć się w najlepszej "24" fazy ligowej. Przegrał z "Los Verdiblancos" 1:2 i wylądował na 29. pozycji w tabeli. Zanotował łącznie bilans 2-0-6, a więc zdobył tylko 6 punktów. Do awansu - jak się okazało - było potrzebnych 9 i w miarę niezły bilans bramkowy.

Dzisiejszym gościom pozostała już tylko walka w Eredivisie (2. miejsce ze stratą 14 oczek do PSV i przewagą dwóch nad Ajaxem), bo z krajowego pucharu odpadli już grudniowej drugiej rundzie. Ich trenerem pozostaje były świetny napastnik Robin van Persie.

Jakub Moder, 02.06.2025 r. Grzegorz Wajda East News

Jakub Moder Marcin Golba AFP

Robert Lewandowski i Jakub Moder ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Igor Gorgonzola Novara - PGE Budowlani Łódź. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport