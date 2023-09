"La Gazzetta dello Sport" podkreśliła w relacji z meczu w mieście w Lombardii: "Atalanta nie popełnia błędów" i dodaje, że klub ten "rozłożył Raków na łopatki" w drugiej połowie, przede wszystkim dzięki wspaniałej grze 22-letniego Belga Charlesa De Ketelaere , który strzelił głową bramkę w 49 minucie spotkania . Według dziennika to on najlepiej wypadł podczas tego meczu.

Według dziennika, choć piłkarze z Bergamo zmarnowali trochę okazji, to był to nadzwyczaj udany powrót do europejskich rozgrywek po 525 dniach, a Atalanta znalazła się na pierwszym miejscu w grupie.