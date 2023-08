Raków poznał rywala w Lidze Europy w przypadku odpadnięcia z Ligi Mistrzów

W Lidze Mistrzów do pary Raków/Aris dolosowana została para Kopenhaga/Sparta. To oznacza, że "Medaliki" znów może czekać podróż do stolicy Czech, po tym jak przed rokiem mierzyli się z lokalnym rywalem, Slavią. Wtedy, jak pamiętamy, choć sukces był bardzo blisko, to ostatecznie zwycięsko wyszli z niej Czesi. Pierwszy mecz zaplanowano 22/23 sierpnia w Polsce, rewanż tydzień później.