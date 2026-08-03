Przeklęte losowanie UEFA. Oto, co może czekać Polskę w Europie

Lech Poznań, Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok walczą o fazę grupową Ligi Europy. GKS Katowice i Raków Częstochowa są w grze o Ligę Konferencji.

Mistrzowie Polski mieli w tym roku marzenia, aby powalczyć o Ligę Mistrzów, ale odpadli z Aarhus po rzutach karnych i muszą szukać swojego szczęścia w pucharach niższej kategorii. W 3. rundzie el. LE zmierzą się z Klaksvik, a więc mistrzem Wysp Owczych. "Kolejorz" jest zdecydowanym faworytem. W przypadku awansu w decydującej fazie zmierzy się z FC Thun lub Vikingurem Reykjavik. Porażka z mistrzem Szwajcarii lub Islandii sprawi, że Lech zagra w fazie ligowej Ligi Konferencji, co w Poznaniu przyjęte zostanie jako duże rozczarowanie.

Kluczowy mecz dla Górnika i Jagiellonii. Zwycięstwo da grę w Europie

Górnik Zabrze po latach wrócił do europejskich pucharów. Wicemistrzowie Polski bardzo dobrze zaprezentowali się na tle Fenerbahce w el. LM, ale musieli uznać wyższość tureckiego giganta. Teraz w 3. rundzie el. LE powalczy z Ferencvarosem. Zwycięstwo będzie niespodzianką, choć Zabrzanie nie są na straconej pozycji. I tak naprawdę pokonanie zespołu z Węgier sprawi, że Górnik zagra w fazie ligowej Ligi Europy bądź Ligi Konferencji. Trudno się spodziewać, żeby Górnik w 4. rundzie pokonał rywala. W 4. rundzie el. LE czeka Trabzonspor. Z kolei w 4. rundzie el. LK AS Monaco. Tak więc kluczem dla Zabrzan jest mecz z Ferencvaros, który otworzy bramy Europy.

O Ligę Europy walczy także Jagiellonia Białystok, która dopiero rozpoczyna tegoroczne zmagania. Drużyna Adriana Siemieńca zmierzy się w 3. rundzie eliminacji z Rangers FC. Utytułowany rywal wydaje się być faworytem, ale to nie jest ten sam zespół, który jeszcze kilka lat temu występował w Lidze Mistrzów. W związku z tym, jeśli Białostocczanie pokonają zespół ze Szkocji to będą pewni gry w Europie jesienią, a jest wielka szansa, że będzie to Liga Europy, a nie Liga Konferencji. Dlaczego? W 4. rundzie el. LE Jagiellonia może zagrać ze zwycięzcą pary Larne FC - Iberia 1999 Tbilisi i w tym pojedynku będzie zdecydowanym faworytem. Zresztą podobnie będzie w 4. rundzie el. LK, gdzie na przegranego ze starcia Jagiellonia - Rangers czekać będzie zwycięzca spotkania Jablonec - RFS Ryga.

Lech, Górnik i Jagiellonia będą grać w eliminacjach pucharów aż do czwartej rundy i mają tak naprawdę dwie szanse, abyśmy mogli je jesienią oglądać na europejskich boiskach. Nieco trudniejsze zadanie stoi przed Rakowem Częstochowa i GKS Katowice.

Częstochowianie po wyeliminowaniu Valletty mają przed sobą dwumecz ze szwedzkim Hammarby. Wygrana premiuje ich do 4. rundy, a porażka kończy marzenia o Europie w sezonie 2026/27. Jeśli Raków pokona szwedzki zespół to o awans do fazy ligowej LK zagra z Żalgirisem Wilno lub Hajdukiem Split.

Zdecydowanie najtrudniejszą drogę do Europy ma GKS Katowice, który w 2. rundzie wyeliminował Żilinę. Przed zespołem ze Śląska dwumecz z Hapoelem Tel Awiw, który są w stanie wygrać. W decydującym boju czekać jednak będzie Atalanta Bergamo, a więc absolutnie jedna z najlepszych drużyn, która rywalizuje w tych rozgrywkach.

Ranking UEFA, a sprawa narodowa. Jest o co grać

Występy naszych przedstawicieli przekładają się na ranking UEFA i przyszłość polskich klubów. Polska w tym momencie zajmuje 11. miejsce, a TOP10 byłoby spełnieniem marzeń, bo mistrz Polski miałby zagwarantowaną grę w fazie ligowej Champions League.

O miejsca 10-12 rywalizujemy z Czechami i Grekami. Warto jednak podkreślić, że trzy czeskie zespoły mają zapewnioną jesienną grę w pucharach, a to zła wiadomość dla nas. Tych ekip może być więcej jeśli Jablonec i Hradec Kralove przebrną eliminacje.

Dla Polski trzy drużyny to niezbędne minimum, aby marzyć o TOP10. Gdyby ich było mniej to może się tak wydarzyć, że Grecy, a może i Duńczycy zaczęliby nas gonić, a to mogłoby się wiązać nawet z wypadnięciem z TOP12.

Tak naprawdę jest ciągle o co grać, bo skończenie sezonu na 11 lub 12 miejscu daje jeszcze większe bonusy od sezonu 2027/28. Tj:

- mistrz Polski rozpocznie start od 4. rundy el. LM (tak więc minimum zagra w Lidze Europy);

- wicemistrz Polski rozpocznie od 2 lub 3 rundy el. LM;

- zdobywca Pucharu Polski lub 3. drużyna Ekstraklasy rozpocznie sezon od 4. rundy el. LE (tak więc minimum zagra w Lidze Europy);

- trzeci lub czwarty zespół Ekstraklasy rozpocznie od 2. rundy el. LE;

- czwarty lub piąty zespół rozpocznie od 2. rundy el. Ligi Konferencji.

W takim układzie nie musielibyśmy drżeć o to, że polskiego zespołu zabraknie jesienią w fazie ligowej, bo dwa z nich wystąpią tam na pewno.

Ranking UEFA (stan na dzień 3.08.2026)

1. Anglia - 98.519

2. Włochy - 84.232

3. Hiszpania - 78.618

4. Niemcy - 76.688

5. Francja - 64.511

6. Portugalia - 60.850

7. Belgia - 56.050

8. Holandia - 49.145

9. Turcja - 45.975

10. Czechy - 43.625

11. Polska - 43.025

12. Grecja - 41.112

13. Dania - 35.181

14. Norwegia - 33.912

15. Cypr - 32.818

Lech Poznań po rzutach karnych z Aarhus Lukasz Gdak East News

Raków Częstochowa Przemek Swiderski/REPORTER East News

Erik Janza Górnik Zabrze Krzysztof Kubiak/REPORTER East News





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