Poznaj bliżej rywali Rakowa Częstochowa. Czeka go bardzo trudne zadanie

W piątek o godzinie 13:00 w Monako rozpoczęła się ceremonia losowania grup. Mistrzowie Polski trafili do tej oznaczonej literą "C", a jej przeciwnikami będą Atalanta , Sporting i Sturm Graz .

Atalanta

Zespół z Bergamo był w zeszłym sezonie piątą siłą Serie A, do czwartego Milanu stracił sześć punktów. Już od siedmiu lat prowadzi go trener Gian Piero Gasperini. Potrzebował on kilku lat, by wznieść zespół aż do strefy Champions League. Jego podopieczni wystąpili w tych rozgrywkach w sezonach 19/20, 20/21 i 21/22. W pierwszym przypadku odpadli z PSG (pojedynczy mecz w systemie final eight, porażka 1:2, decydujące gole paryżan w 90. i 93. minucie).