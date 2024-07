Polsat i Polsat Sport 1 pokażą czwartkowy mecz Wisła Kraków – KF Llapi w eliminacjach Ligi Europy UEFA

Wisła Kraków daje polskim klubom sygnał do walki o Europę

Eliminacyjne mecze Jagielloni, Śląska oraz Legii także w Telewizji Polsat

Oprócz Wisły Kraków w tegorocznych eliminacjach europejskich pucharów grają także Śląsk Wrocław, Legia Warszawa (Liga Konferencji UEFA) oraz Jagiellonia Białystok (Liga Mistrzów UEFA). Droga Białostoczan do Europy rozpoczyna od drugiej rundy eliminacji, w której zmierzą się ze zwycięzcą konfrontacji FK Panevezys (Mistrz Litwy) oraz HJK Helsinki (Mistrz Finlandii). Pierwszy mecz Jagiellonii będzie spotkaniem wyjazdowym i odbędzie się 23 lub 24 lipca. Rewanż w Białymstoku zaplanowany jest natomiast na 31 lipca. W przypadku ewentualnej przegranej walki o Champions League, Mistrz Polski otrzyma szansę zakwalifikowania się do Ligi Europy UEFA. A gdyby piłkarscy bogowie uwzięli się na klub z Białegostoku i zesłali na niego kolejną porażkę, to wówczas Żółto-Czerwoni będą mogli powalczyć o awans do Ligi Konferencji UEFA. Istnieje zatem scenariusz, w którym aż cztery polskie kluby będą grały w Lidze Konferencji UEFA, którą - podobnie jak Ligę Europy UEFA - w całości transmitować będą kanały Polsat Sport Premium. Stałoby się tak, gdyby oprócz wspomnianych Jagiellonii oraz Wisły, przepustkę do LK wywalczyły także Śląsk i Legia. Srebrny i Brązowy Medalista Ekstraklasy zaczynają eliminacje 25 lipca w drugiej rundzie, a rewanże rozegrają 1 sierpnia. Legia na początek zagra u siebie z walijskim Caernarfon Town lub Crusaders FC z Irlandii Północnej. Z kolei Śląsk batalię o Europę rozpocznie na wyjeździe od potyczki z łotewskim Riga FC. Domowe mecze wszystkich tych klubów, podobnie jak Wisły Kraków, pokażą kanały Telewizji Polsat. Szczegóły dotyczące transmisji zostaną podane po tym, jak UEFA opublikuje rywali oraz daty i godziny spotkań. O eliminacjach europejskich pucharów szeroko informuje portal Polsatsport.pl, na którym dostępne będą także pomeczowe skróty, wywiady i analizy.