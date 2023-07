Polak z golem w debiucie w nowym klubie. Fenomenalnie to zrobił

Sebastian Szymański nie mógł wymarzyć sobie lepszego debiutu w barwach nowego klubu. Fenerbahce w kwalifikacjach do Ligi Europy zdeklasowało mołdawskie Zimbru, a reprezentant Polski zdobył jedną z bramek. Były piłkarz Dynama Kijów dostał prostopadłe podanie i stanął "sam na sam" z bramkarzem. To, co zrobił później, zasługuje na wielkie oklaski. Przygoda polskiego pomocnika w Turcji rozpoczyna się więc znakomicie.