Polak wciąż przed ogromną szansą na puchar. Już dziś wiele się wyjaśni

To może być sezon angielskich klubów w europejskich pucharach. W półfinale Ligi Mistrzów jest już Arsenal, którego kolejną przeszkodą będzie Atletico Madryt. Co prawda szanse "Kanonierów" na sięgnięcie po trofeum są niższe niż Bayernu Monachium i Paris Saint-Germain, ale Londyńczycy chcieliby oszukać przeznaczenie.

W zupełnie innej sytuacji są angielskie kluby występujące w Lidze Europy i Lidze Konferencji. Według bukmacherów faworytem do wygrania LK jest Crystal Palace. 13. ekipa Premier League jest już jedną nogą w półfinale, bo w pierwszym meczu pokonała na wyjeździe Fiorentinę aż 3:0.

Z kolei największe szanse na triumf w Lidze Europy daje się Aston Villi. Dziś drużyna Matty'ego Casha na swoim boisku będzie broniła dwubramkowej zaliczki z Bologny (3:1). Choć statystyki wskazują, że Anglicy mogą już niemal czuć się półfinalistami (w LE tylko jedna drużyna na 67 zdołała odrobić dwubramkową stratę z meczu u siebie), to jednak w Aston Villi są bardzo ostrożni.

To prawda, że mamy korzystny wynik, ale szacunek do rywala jest ogromny. Sposób, w jaki Bologna gra i walczy w każdym meczu, budzi respekt

- Trzeba jednak pamiętać, że my także mamy bardzo silny zespół. Od pierwszej minuty będziemy w pełni skoncentrowani, bo będziemy musieli walczyć jeszcze mocniej niż w pierwszym meczu - dodaje szkoleniowiec.

W pierwszym spotkaniu Bologna - Aston Villa Cash wyszedł w podstawowym składzie. Podobnie było w ostatnim meczu ligowym z Nottingham, ale angielskie media nie są pewne, czy dziś Polak nie usiądzie na ławce rezerwowych. We włoskiej ekipie na pewno nie wystąpi Łukasz Skorupski, który od kilku tygodni leczy kontuzję.

Aston Villa - Bologna. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Dziś rewanżowe spotkanie ćwierćfinału Ligi Europy Aston Villa - Bologna. Początek o godz. 21, transmisja w Polsat Sport Premium 2.

