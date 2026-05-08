Znamy już wszystkich finalistów europejskich pucharów. O triumf w Lidze Mistrzów zmierzą się PSG i Arsenal. O puchar za wygranie Ligi Europy walczyć będą Aston Villa i Freiburg. Natomiast w walce o Ligę Konferencji pozostały Crystal Palace i Rayo Vallecano.

Polscy kibice z największą uwagą będą śledzić finał Ligi Europy, który zaplanowano na 20 maja w Stambule. To właśnie w nim zobaczymy jedynego na placu boju Polaka. Aston Villa z Mattym Cashem w składzie wyeliminowała w półfinale Nottingham Forest (4:1 w dwumeczu - przyp. red.) i stanie przed szansą wywalczenia europejskiego trofeum.

Elitarne grono Polaków. Matty Cash przed wielką szansą

28-letni obrońca nie grał jeszcze w finale rozgrywek pod egidą UEFA. Będzie to więc jego debiut, a w przypadku zwycięstwa znajdzie się w elitarnym gronie polskich piłkarzy, którzy w CV mają europejski puchar. Obecnie na liście znajduje się czternaście nazwisk.

Pierwszym i zarazem najbardziej utytułowanym Polakiem jest Zbigniew Boniek, który triumfował w Pucharze Zdobywców Pucharów 1984, Superpucharze Europy 1984 oraz triumfował w Pucharze Europy 1985. Zresztą po najcenniejsze trofeum pod egidą UEFA sięgali także Józef Młynarczyk (1987), Sławomir Wojciechowski (2001), Jerzy Dudek (2005), Tomasz Kuszczak (2008) i Robert Lewandowski (2020).

Po Puchar UEFA / Ligę Europy sięgali z kolei Andrzej Buncol (1988), Tomasz Rząsa (2002), Euzebiusz Smolarek (2002), Mariusz Lewandowski (2009), Grzegorz Krychowiak (2015, 2016), Marcin Bułka (2019). Z kolei najmłodszy puchar w rodzinie UEFA wywalczyli Nicola Zalewski (2022) i Łukasz Fabiański (2023).

Na polskiego triumfatora czekamy od trzech lat. Przed rokiem szansę na wygranie Ligi Mistrzów mieli Nicola Zalewski i Piotr Zieliński. Ich Inter Mediolan przegrał jednak decydującą batalię z PSG 0:5.

